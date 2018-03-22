«Как по мне — все в порядке»: сын Шарлиз Терон идёт в платье в школу

На Западе толерантно относятся к любым экспериментам по смене пола, поскольку там считается, что главное — это самоощущение человека. И голливудская звезда Шарлиз Терон уже второй год разрешает своему сыну носить девчачью одежду, и даже школьная форма мальчика — это платье. Впрочем, в последнее время многие русскоязычные пользователи сети тоже стали проявлять понимание к ситуации.

Внимание всего мира приковано к нарядам 6-летнего Джексона Терона, приемного сына голливудской актрисы Шарлиз Терон. Звезда придерживается широких взглядов и уже второй год разрешает сыну носить женскую одежду, что в большинстве своем адекватно воспринимается зарубежным обществом. И если поначалу такое поведение шокировало русскоязычных пользователей сети, то сейчас все больше отзывов свидетельствуют о переменах во взглядах наших соотечественников.

Так, на днях папарацци застали Шарлиз Терон на улице, а рядом с ней вприпрыжку шел ее знаменитый сын Джексон. Мальчик проявлял веселье и озорное поведение и выглядел весьма по-обычному со своими хвостиками и в форме частной школы для девочек. Снимки разлетелись по сети и примечательно, что на этот раз в интернете вспыхнули жаркие споры, поскольку сквозь поток негодования и возмущения была слышна и другая точка зрения, поддерживающая такую широту взглядов.

Русскоязычные пользователи разделились на два лагеря. И если одни выступали против такого потакания ребенку, сетуя, что это неправильное воспитание приводит к деградации, то другие говорили совсем противоположные вещи. «Что творят эти горе мамаши? Ломают жизнь детям. Ладно, мальчик со странностями, но она-то куда смотрит?» «Интересно, если собачку одевать кошкой, станет ли пёсик на самом деле мяукать? Думаю, нет» «Остановите Землю, я сойду! У Джоли дочь как сын, у Терон сын как дочь, наверное, Боги сошли с ума» «А как по мне — все в порядке! Греческие боги тоже носят платья. И что?» «Запад нам не понять, с их методом воспитания и самоопределения пола ещё в раннем детстве!» «Почему юбка плоха для мальчиков? Это просто одежда. Когда-то и девочкам запрещали носить штаны» «Мне кажется, в таком возрасте ребенок не может себя отнести к другому полу. А родители должны направлять. А у них не воспитание, а не пойми что» «А как же шотландцы? Они тоже юбки носят, а что-то нормальные там мужики!»

К слову, сейчас Джексон может похвастаться неплохим гардеробом девчачьей одежды: в его шкафу можно отыскать даже бальное платье с пышной юбкой и множеством блесток, которое он с удовольствием надевает на прогулки с мамой.