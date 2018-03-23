Стиляги vs хипстеры: какие модные фишки еще актуальны, а о каких надо забыть 

Скажем «нет»: лжеочкам! В начале 2010-х отличить хипстера от обычного человека можно было по очкам. Большинство ребят, обладающих отменным зрением, надевали очки в широкой черной (или под черепаху) оправе. Это считалось стильным и добавляло некоторой интеллигентности. Сейчас в моде наступили перемены, и в тренде полупрозрачные цветные стекла: желтые, розовые, фиолетовые. И все больше модников отдают свое предпочтение очкам в стиле Sci-Fi, а они вовсе не отличаются массивностью и шириной оправы. Делай выводы! Шапкам-носкам Еще один спутник хипстеров — шапка-носок — остается далеко за модным горизонтом. В тренде короткие бини, шляпы, кепки газетчика, но не бесформенные головные уборы. Так что минус один! Рубашкам на футболку Вечный атрибут хипстеров —рубашка в клетку — имеет место быть в твоем гардеробе, но вот как ее носить, уже другой разговор. Раньше такие рубашки носили с футболками или вовсе подвязывали на талии. Сейчас это уже моветон, поэтому опять «нет» хипстерам. Подворотам Длина 7/8 по-прежнему актуальна, однако лучше обрежь свои джинсы скинни, а не подгибай их. Открывать лодыжки можно и с помощью bootcut'ов и джинсов-кюлотов. Кроме того, в моде джинсы-мом и бойфренды, на них подвороты тоже пока допустимы. А скинни все-таки носи полностью по ноге или изначально выбирай с асимметричным краем или укороченные. Крупной бижутерии Ох уж эта мода 50-х и 60-х! Кому, как не русским девушкам, рассуждать об ее яркости. Не уверена, что выбрать, попроси бабушку рассказать о стилягах! Они знали толк в аксессуарах. Можешь смело перенимать их идеи и носить массивные браслеты, яркие пояса и, конечно, крупные пластиковые серьги. Приталенным платьям и расклешеным юбкам Девушки-стиляги выглядели максимально женственно. Они носили платья в стиле new-look, которые подчеркивали талию, выбирали блузы с V-образным вырезом, свитера с вырезом лодочкой, которые открывали ключицы. Юбки-карандаши и юбки солнце подчеркивали колени, а брюки капри — тонкие лодыжки. Цветным носкам и колготкам Цвет — то, от чего стиляги были без ума. Они шли наперекор серой советской моде, учились носить фуксию, желтый, лаймовый. Причем не только в одежде и обуви. Стиляги умудрялись находить цветные колготки и носки. И не прятали их под длинными брюками и закрытыми сапогами. Сейчас это все тоже в тренде. Экспериментируй! Ярким принтам Мы уже писали, что горох снова в тренде. Помимо него во времена стиляг были популярны и цветная клетка, и полоска, и различные принты в цветочек. Конечно, злоупотреблять акцентами так, как это делали модницы прошлого, не стоит, но вот надеть яркое платье со сдержанным пальто — почему бы и нет! Похоже, в нашей битве победили стиляги. Их модные фишки оказались более актуальными! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: Shutterstock/VOSTOCK, открытые интернет-источники