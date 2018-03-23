«Какие вы модельеры?»: коллекция Кети Топурии не понравилась модникам

Солистка популярной российской группы «А-Студио» Кети Топурия славится не только невероятным голосом, но и оригинальным стилем концертных и даже повседневных нарядов. К тому же с недавнего времени звезда эстрады еще и дизайнер, выпускающий одежду под маркой KETIone. В Инстаграм-аккаунте знаменитости появился редкий бэкстейдж состоявшегося накануне в столице показа новой линейки ее бренда.

Знаменитая певица и дизайнер Кети Топурия представила свою коллекцию одежды в рамках Недели моды в Москве, однако бэкстейдж мероприятия появился в ее микроблоге лишь на днях.

Напомним, что в 2015 году вокалистка группы «А-Студио» подарила миру собственную марку одежды KETIone. И хоть девушка и не позиционирует себя как профессиональный кутюрье, но ее показы регулярно проходят на Российской Неделе моды.

Так, на днях в столице Кети презентовала свою новую коллекцию, главным украшением которой стали длинные платья асимметричного кроя, скромно разбавленные более привычными моделями сверкающих мини и кроп-топами.

Изюминкой линейки стали мужские рубашки, которые самым невероятным образом сочетались с роскошными женственными образами, гармонично дополненными мягкими спортивными кедами преимущественно белого цвета.

Несмотря на то что многие интернет-пользователи скептически высказались насчет представленной Кети коллекции, поклонники отметили, что ее новая линейка придется по душе современным девушкам, которые любят экспериментировать и смешивать стили.

«Ты настоящая икона стиля! Браво, так держать» «Коллекция не для всех, но очень крутая» «Талантливый человек — талантлив во всем!» «Очень крутой показ. Желаю Вам удачи и успеха!» «Хорошая коллекция. Кети — ты талант!» «Ярко и стильно, а главное современно»

Кроме того певицу поздравила и продюсер Яна Рудковская : «Поздравляю с показом и шикарной коллекцией». Но даже несмотря на признание со стороны звездного бомонда, интернет-пользователи не смогли позитивно оценить проделанный Кети труд и даже обвинили ее в плагиате. «Какой-то отборный бред. Правда, все серьезные дизайнеры про себя хихикнули, увидев это. Это повтор, причём довольно свежего материала представленного другим дизайнером. Чуть фактура изменилась, чуть форма, но идея и результат один и тот же. И вот даже не верится, что своей фантазии не хватает. Нанять нужно значит людей с фантазией, чтобы коллекции реально были новыми» «О, Боже! Все свое ношу с собой! А воровать у faith connexion нехорошо!»

«Коллекция — женщина–вешалка! Дальше будут мужские штаны из женских платьев?» «Ну такая ерунда! Я не понимаю, ни Погребок, ни Потемкину, кто там еще, и ты, ну какие вы модельеры?! Обхохочешься! Лучше пой у тебя это хорошо получается» «Не понимаю сам стиль, который хочет показать дизайнер, на это можно смотреть, но как это носить? Куда? Одежда делается что бы создать шуму? Она совершенно не пригодна для повседневки!» Сама Кети никак не реагирует на критику в сети. Напомним, что певица уже однажды заявила, что ее не могут обидеть люди, которых она не уважает. Видимо, к таковым артистка относит большинство интернет-пользователей.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 21 Мар 2018 в 4:31 PDT