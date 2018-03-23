«Индивидуальность всегда была роскошью»: Влад Лисовец рассуждает о современных трендах

Известный стилист, парикмахер и дизайнер Влад Лисовец в силу профессии регулярно демонстрирует подписчикам модные образы и необычные сочетания элементов гардероба. В этот раз он показал новые брюки, а заодно порассуждал о современных трендах и следовании им.

Работая в сфере моды, Влад обладает собственным стилем, отличающим его от других известных людей. В своем Инстаграме он знакомит подписчиков с новыми трендами и вдохновляет их своими образами. В одной из последних публикаций стилист представил брюки, соответствующие последним трендам, но не вкусу многих. Лисовец посетовал, что большинство людей воспринимает стильными только привычные вещи и совершенно не открыто для экспериментов. По его мнению, на улицах очень мало разнообразия во внешнем виде прохожих и сильно недостает индивидуальности. Впрочем, не лучше ситуация и среди публичных людей.

«Проще либо лейблом по лбу всем бить, либо «перья и стразы» во все места воткнуть, и простой вариант в строю как все. Индивидуальность всегда была роскошью.» Также Влад спросил у подписчиков, стиль кого из известных людей они считают образцовым, на что получил большое количество ответов. Конечно же, многие называли самого Влада и разделили его огорчение из-за игнорирования трендов. Немало комплиментов получили и брюки, вдохновившие стилиста на написание поста. Однако и согласиться с размышлениями Лисовца смогли далеко не все поклонники. Было подмечено, что не всегда последний писк моды является чем-то действительно красивым и вызывает желание срочно обзавестись подобной вещью. Напомнили ему и о том, что у всех людей, в любом случае, разный вкус на одежду, да и не всегда то, что хорошо сидит на одном, подойдет другому.

«Именно вы! Необычное сочетание брюк, пиджаков и кофт, хоть чувствую себя не одинокой в таких странных штанах.» «Стиль это сложно. Ты либо с рождения чувствуешь что с чем и как, либо должен учиться.» «Нет ну должно же быть приятно глазу, а это штаны бабушки вахтерши на элегантном мужчине.» «Вообще, когда выкладывают фото модников с какого-нибудь показа, это выглядит как сборище фриков. То, что модно, не всегда красиво и стильно.»

Впрочем, Влад Лисовец и к собственным образам временами относится с легкой иронией. Например, недавно он отправился за хлебом в золотом пуховике, обосновав это желанием поднять настроение прохожим.