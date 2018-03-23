Приманиваем весну в Екатеринбург: что будет модно носить, когда снегопады закончатся

«Когда уже можно будет хотя бы расстегнуть пуховик?», «Шёл 113-й день зимы», — пишут екатеринбуржцы в соцсетях, сетуя на запоздавшие снегопады, ветер и прочие атрибуты уральской весны.

В некоторые годы в это время мы уже вовсю готовили фоторепортажи про «коленки», то есть про то, как наши девчонки преображаются и украшают жизнь, сменив серые пуховики и утеплённые штаны на жизнерадостные пальто и короткие юбочки. Удаётся, впрочем, не всегда — порой получается только в мае.

Но и сейчас, несмотря на нечеловеческие условия, находятся красотки, которые носят весеннее вопреки всему — а просто потому, что надоели эти шубы уже! Мы уверены, что именно они и притягивают к нам солнышко. А чтобы больше людей поучаствовало в этом ритуале, за весенними модными советами мы обратились к стилисту Надежде Чесноковой. Разбираем вместе: что носить, а с чем попрощаться.

Что носить этой весной

Абсолютный хит — клетчатый пиджак оверсайз. Его можно носить с любыми вещами: юбками, брюками, джинсами, подхватив ремнём или оставив подчеркивать нашу хрупкость контрастом свободы. Особо смелые модницы заправляют пиджаки в юбки и брюки.

Брючные костюмы из одной ткани, в том числе светлые (фавориты — розовый, зеленый, фиолетовый). Сколько они продержатся в наших актуальных чартах, мы не знаем, но грамотно подобранный костюм будет служить и дальше отдельными частями.

Кроссовки в повседневности все так же с нами, но они стали огромными, как в 80-х. Привели их за собой mom-джинсы и утрированно широкие плечи. Теперь у них теплая компания.

Вообще спортивный стиль не сдает своих позиций и присутствует в большинстве актуальных образов небольшими деталями, иногда буквально штрихами. Лампасы продолжают свою экспансию и с брюк переселяются на другие предметы гардероба.

Еще осенью мы думали, что бельевой стиль нас покинет, но он сделал финт ушами, объединился с кроссовками и носками, клетчатыми пиджаками оверсайз, нежной вуалью накрыл джинсы (Да! Юбки и платья одновременно с брюками и джинсами с нами) и дерзко улыбается весеннему солнышку.

Очень актуально все романтическое: рюши, цветы, летящие силуэты, длинные платья а-ля тургеневская девушка. Если «цветочки» — не ваше, то предлагаю декорировать аксессуары: сумки, обувь, ремни. Вот тут брошки «гроздьями» найдут себе новую прописку. Готовые декорированные аксессуары в магазинах уже в изобилии.

Как не замёрзнуть?

Многослойность — вот что всех нас согреет и спасёт. Есть, например, такая полезная (и модная) вещица, как тонкий пуховичок-утеплитель. Его можно надеть даже под супермодный пиджак.

Ну, и о главном — как насчёт оголённых щиколоток, которые некоторые «носили» всю зиму, пугая не столь морозоустойчивых горожан? Если хотите — можно. Но, если даже смотреть на голые щиколотки больно, то решить задачу может цветной носок, который и щиколотку тонкости не лишает и мерзнуть ей не дает. Ещё теплее — высокие широкие сапоги, в которых ножка изящно болтается, как карандашик. Они уже выросли значительно выше колена и функцию теплосохранения выполняют великолепно.

Что выкидываем или меняем

— Избавляемся от брюк и джинсов-скинни с низкой посадкой.

— Не носим комплекты из шарфов и шапок. Разбиваем их и носим с другими компаньонами.

— До свидания, длинные плиссированные юбки в пол!

— Кроссовки на платформе. Это вообще мало кому нравится, какое-то лукавство: с одной стороны, спортивная вещь, с другой — спрятали туда женственный каблук. Кроссовки стали прикидываться туфлями на каблуках, или туфли на каблуках надели спортивную личину?

— Прозрачные блестящие колготки. Делаем выбор в пользу цветных матовых.

— Классический тренч, увы, потерял актуальность. Его подвинули в ряду актуальных тенденций длинные свободные пыльники. Но тренч можно надеть «хитро»: спустить на плечах, вывернуть полы, словом, изобразить из него актуальную версию тренчей-трансформеров с подиумов.

— Рюкзаки больше не суперхит. Если только он не выделяется необычным дизайном, что явно не будет повседневно-универсальным вариантом. Смотрим в сторону дуэтов из большой сумки tote и маленькой кросс-боди, в которую складываем только самое необходимое. А шарфы, шапки, кроссовки в спортзал, ноутбук, корм попугайчику и свернутый в кулачок пуховичок-утеплитель переезжают в tote. По опыту — невероятно удобно!

— Никто уже не носит вещи в одном стиле, каким бы он ни был. Актуально смешение стилей: бохо с классикой и капелькой панка, классика со спортом и элементами готики.

— И последнее: очень аккуратно с беретами. Им одним можно сделать образ актуальным или безнадежно старомодным.

Читайте в нашей рубрике «Стиль и красота» советы от уральских стилистов о том, как подбирать нижнее бельё, собираться на корпоративные вечеринки или на выпускной бал. А вот наша фотоподборка о том, какую одежду екатеринбурженки носили зимой.