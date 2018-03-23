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Певица Валерия в летящем платье затмила красотой Елену Маликову
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Певица Валерия в летящем платье затмила красотой Елену Маликову 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Среди приглашенных знаменитостей на вечер Валерия Сюткина были Дмитрий и Елена Маликовы и певица Валерия. Артистка выложила в свой микроблог совместную фотографию с именинником и четой Маликовых и поздравила своего друга с прекрасным вечером.
"Есть сорт людей, к которым все относятся не только с уважением, но и любовью, Валера Сюткин относится к их числу. Как же правильно нужно жить! Валерочка, спасибо за необыкновенно душевный вечер. Так было хорошо, что долго прощались и никак не расходились", — написала Валерия под фотографией.
Для дня рождения друга певица выбрала длинное белое платье в черный горох, а талию подчеркнула черным широким поясом. Внешний вид Валерии вызвал восхищение у поклонников, которые написали ей в комментариях множество комплиментов и отметили, что она прекрасно выглядит. Кроме того, такой светлый и нежный образ сделал певицу как минимум на десять лет моложе. «Какое платьице классное! Вам очень идет и цвет, и фасончик», «Очень красивый наряд», «Валерия, вы как всегда изящная, нарядная и всегда красивая», — писали поклонники под снимком.
Елена Маликова, у которой совсем недавно родился сын благодаря суррогатной матери, на снимке позирует в черном теплом пальто, украшенном мехом, однако, по мнению поклонников, на этот раз Валерия в легком платье затмила своей красотой всегда стильную Елену.
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