Памела Андерсон показала огромный живот в вечернем платье

Когда же она начнет одеваться в соответствии с возрастом и фигурой?

Судя по всему, случится это нескоро. 50-летняя «Спасательница Малибу» отчаянно молодится и явно все еще считает себя секс-символом. Вот и на очередную светскую вечеринку Памела явилась в роскошном длинном шелковом вечернем платье цвета горького шоколада. Все бы хорошо, да только тонкий шелк подчеркнул все недостатки фигуры Андерсон, в частности ее очень толстенький живот. Особенно это было видно, когда она чуть расслаблялась, а не позировала фотографам.

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Памеле стоило бы обратить внимание не на дизайнерские наряды, а постараться следить за своим весом и кожей. Ведь в наше время в 50 жизнь только начинается. Та же Холли Берри, которая на год старше Памелы, выглядит просто девчонкой и вполне может позволит себе щеголять в самых обтягивающих нарядах, которые только бывают.

Между прочим, меньше месяца назад Памела представила всем своего нового бойфренда. И парень оказался тем еще мачо. Красавец, атлет и спортсмен… Адиль Рами — французский футболист.

Со слов звезды, 32-летний ухажер заставил ее в буквальном смысле помолодеть. Но окружающие этого не заметили. Мало того что с фигурой у актрисы дела обстоят не очень, так еще и с прической полная беда. Звезда не только потеряла роскошную шевелюру, но и, судя по последним фотографиям, и вовсе вот-вот облысеет.

Любопытно, но еще в начале января актриса выглядела куда лучше. На шоу американского иллюзиониста и гипнотизера Ханса Клока звезда произвела настоящий фурор, появившись в черном слитном купальнике и колготках в сеточку. Мы собрали самые провокационные луки Памелы. Как вам кажется, она все-таки меняется в худшую или в лучшую сторону?

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