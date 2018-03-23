Я легенда: тренч Burberry

Тренч как таковой уже давно превратился в культовый объект, не зависящий ни от страны, ни от модных тенденций, ни от брендов. Но законодателем канона, созидателем легенды, которому тренч обязан своим существованием, стал в 1901 году владелец габардиновой фабрики Томас Бёрберри, поставщик верхней одежды для британской армии.

«Траншейное пальто» (trench coat), двубортное, с отложным воротником и погонами, металлическими пряжками, отрезной кокеткой, прекрасно защищало от непогоды, и в послевоенные годы стало необыкновенно популярным: его носили герои кино и комиксов, подавая пример и создавая культ.

В 1924 Burberry представляет свой фирменый принт Nova Check — клетчатый узор, состоящий из четырех цветов: черного, белого, песочного и красного. Принт стал использоваться в подкладке фирменных тренчей, что окончательно и бесповоротно выделило его среди начавших появляться конкурентов.

Как обработать шлицу подкладкой в верхних изделиях

В 1942 году фильм «Касабланка» c легендарным Хамфри Богартом сделал тренчи Burberry настолько популярными, что даже такие иконы стиля, как Марлен Дитрих Грета Гарбо , включили их в свои гардеробы.

Кадры из фильма «Завтрак у Тиффани»

Правда, женский вариант тренча появился лишь в 1950-х: Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» заставила миллионы женщин по всему миру грезить об этом двубортном плаще.

Как утверждается на сайте модного дома Burberry, изготовление каждого тренча включает более сотни этапов, самым сложным из которых считается ручная отделка воротника — более 180 крошечных стежков обеспечивают совершенную форму и гибкость, дающие безупречную посадку.

Обработка воротника на стойке по мотивам тренча Burberry

Конечно, сегодня тот же Burberry предлагает огромное разнообразие тренчей, от канонических до экстравагантно-экспериментальных. Да и многие, многие другие бренды, включая масс-маркет, выпускают на рынок сотни моделей. Но для того, чтобы надеть тренч и превратиться в «Одри Хепберн, идущую по набережной Сены», потребуется действительно качественный, продуманный до мелочей элегантный тренч — от Burberry или же любовно сшитый собственными руками!

С чем носить тренч: 5 лучших сочетаний

Ниже вы найдете выкройки самых стильных тренчкотов от Burda, а благодаря труду талантливейших мастериц нашего форума и вы сможете сшить собственный тренч — по ссылке вы найдете отдельную ветку, где собраны необходимые материалы!

Тренчкот без воротникаТренчкот нежно-розового оттенка сегодня непременно должен оказаться в вашем гардеробе. Погоны, отлетная кокетка на спине и хлястики на рукавах — типичные детали старого доброго тренча. И про пояс мы не забыли! Именно он фиксирует полочки.165в корзину ТренчкотЧто может лучше защитить от ветра, чем классический двубортный тренч с рукавами реглан! Типичные для него детали: отлетная кокетка, погоны, ремень и паты на рукавах. 165в корзину Тренч с отлетными кокеткамиНикогда не знаешь, что может приключиться во время обычной прогулки… Поэтому стоит надеть удобный короткий тренч с отлетными кокетками на спинке и правой полочке, застежкой на кнопки и завязывающимся поясом.165в корзину ТренчкотШирокий тренч без подкладки, с супатной застежкой и глубокой встречной складкой на спинке сразу выдает динамичную натуру. Рукава реглан собираются внизу с помощью пат, продетых в шлевки. 165в корзину Двубортный тренчкотОтделка двубортного шерстяного тренча кантами из кожи требует определенного мастерства. Но как элегантно выглядят при этом отлетные кокетки на полочках и спинке, большой воротник с лацканами, погоны и паты на рукавах!165в корзину Тренчкот с рукавами регланОтличным спутником для прогулок по осеннему городу станет двубортный тренчкот из мягкой шерстяной ткани. Декоративные «роговые» пуговицы, рукава реглан, асимметричная отлетная кокетка и паты на плечах и рукавах.165в корзину ТренчкотПрактически тот же самый тренч — только короткий и более молодежный. Грубоватая саржа придает ему непринужденный вид. 165в корзину ТренчкотПальто или платье? И то и другое! Струящаяся шелковая ткань и золотистые пуговицы превращают обычный тренч в дорогой наряд. 165в корзину ТренчкотСловно солнце появилось из-за облаков! В этом сезоне погоду делает расклешенный тренч ярко-желтого цвета, со скругленными лацканами, заостренной кокеткой на спине и карманами с листочками, расположенными наискосок.165в корзину Фото: Burberry