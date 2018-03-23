«На люстру похожа»: в сети не оценили наряд Ани Лорак

Известная певица Ани Лорак продолжает свой гастрольный тур по Америке. После очередного концерта исполнительница опубликовала в микроблоге фотографию с обещанием вернуться. Но большинство ее поклонников устремили свои взоры на платье звезды, которое напомнило им люстру.

Популярная эстрадная певица, композитор и поэтесса уже несколько дней находится в Соединенных Штатах Америки, где дает концерты перед местной публикой. Звезда шоу-бизнеса, чьи выступления собирают целые стадионы, после показа своего красочного шоу в Лос-Анджелесе, выложила в микроблог фотографию, под которой заявила, что еще вернется в этот город. «Увидимся, Лос-Анджелес!»

Вот только подписчики Ани Лорак, которые, кстати, довольно часто критикуют ее за нелепые, по их мнению, наряды, снова набросились на знаменитость с критикой. На этот раз их негативные отклики достались платью певицы, в котором она напомнила большинству Интернет-пользователей обычную люстру. К тому же, ее сценический образ посчитали чересчур уж откровенным и безвкусным. «Я извиняюсь… Ооочень Вас люблю, но сразу вспоминается советская люстра у бабушки… Как хотелось все эти финтифлюшки на себя надеть!» «Женщина-люстра!» «Опять в труселях!» «Китайская люстра! Безвкусица!» «Стиль Филиппа Киркорова в последнее время у Каролины!» «Только пятую точку показать осталось… Одни и те же костюмы, а-ля купальник. Самой не надоело эту ерунду надевать?» «На люстру похожа!» Но преданные фанаты Лорак попытались заверить ее в обратном. Они заявили, что наряд просто шикарен и такие короткие платья очень идут знаменитости, которой абсолютно нечего скрывать, а наоборот, нужно гордиться своей фигурой.

Кстати, только недавно после публикации снимков с вручения музыкальной премии BraVo наряд певицы подвергся горячему обсуждению со стороны ее подписчиков.