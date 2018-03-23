Ещё
«На люстру похожа»: в сети не оценили наряд Ани Лорак
Далее:
Читайте также:
Ещё

«На люстру похожа»: в сети не оценили наряд Ани Лорак 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Ани Лорак продолжает свой гастрольный тур по Америке. После очередного концерта исполнительница опубликовала в микроблоге фотографию с обещанием вернуться. Но большинство ее поклонников устремили свои взоры на платье звезды, которое напомнило им люстру.
Популярная эстрадная певица, композитор и поэтесса уже несколько дней находится в Соединенных Штатах Америки, где дает концерты перед местной публикой. Звезда шоу-бизнеса, чьи выступления собирают целые стадионы, после показа своего красочного шоу в Лос-Анджелесе, выложила в микроблог фотографию, под которой заявила, что еще вернется в этот город. «Увидимся, Лос-Анджелес!»
Вот только подписчики Ани Лорак, которые, кстати, довольно часто критикуют ее за нелепые, по их мнению, наряды, снова набросились на знаменитость с критикой. На этот раз их негативные отклики достались платью певицы, в котором она напомнила большинству Интернет-пользователей обычную люстру. К тому же, ее сценический образ посчитали чересчур уж откровенным и безвкусным. «Я извиняюсь… Ооочень Вас люблю, но сразу вспоминается советская люстра у бабушки… Как хотелось все эти финтифлюшки на себя надеть!» «Женщина-люстра!» «Опять в труселях!» «Китайская люстра! Безвкусица!» «Стиль Филиппа Киркорова в последнее время у Каролины!» «Только пятую точку показать осталось… Одни и те же костюмы, а-ля купальник. Самой не надоело эту ерунду надевать?» «На люстру похожа!» Но преданные фанаты Лорак попытались заверить ее в обратном. Они заявили, что наряд просто шикарен и такие короткие платья очень идут знаменитости, которой абсолютно нечего скрывать, а наоборот, нужно гордиться своей фигурой.
Кстати, только недавно после публикации снимков с вручения музыкальной премии BraVo наряд певицы подвергся горячему обсуждению со стороны ее подписчиков.
Eva.ru: последние новости
«Индивидуальность всегда была роскошью»: Влад Лисовец рассуждает о современных трендах «Какие вы модельеры?»: коллекция Кети Топурии не понравилась модникам Рваные джинсы и пустая сумка: молодежный стиль Пугачевой высмеяли в сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание9
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность12
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Как на самом деле выглядят модели plus-size56
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение