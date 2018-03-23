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Пижамный стиль: как носить и не выглядеть нелепо
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Пижамный стиль: как носить и не выглядеть нелепо 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: yapokupayu.ru
Создание необычного модного образа — это настоящая проблема. Особенно сложно приходится с безумными трендами, с которыми стоит подружиться в 2018 году. Один из таких — пижамный стиль.

Пижама и макси-пальто

yapokupayu.ru
Костюм в пижамном стиле в паре с длинным пальто — богемное сочетание. Для стильного результата подбираем оба элемента так, чтобы они были контрастными по цвету и фактуре.

Пижамный комплект с тонким поясом

yapokupayu.ru
Аутфит в пижамном стиле несложно скомпоновать — образ усложняем с помощью необычного тонкого ремня. Любительницам стиля бохо подойдет веревочный пояс, а консерваторам — классический тканевый или кожаный ремень.

Бархатная пижама

yapokupayu.ru
Бархат в 2018 году остается на пике популярности. Главное преимущество такого образа — мягкие, приятные по ощущению ткани, которые позволят вам чувствовать себя комфортно.

Пижамные штаны

yapokupayu.ru
Включить в повседневный образ их несложно — представляем, что перед нами брюки или джинсы и комбинируем домашнюю одежду с джемперами, рубашками или легкими водолазками.

Ночная рубашка

yapokupayu.ru
Легкие ткани, нежные оттенки, свободный крой — образ только что проснувшейся девушки в этом сезоне активно набирает обороты. Достаточно вынуть из шкафа шелковую сорочку, добавить к ней грубые ботильоны в тон — и можно на прогулку. Слишком прозрачную ночнушку носим со светлыми брюками, чтобы у окружающих не возникло лишних вопросов.

Пижама с ярким принтом

yapokupayu.ru
Параллельно с модой на классические аутфиты в нюдовых оттенках процветает стиль «ярче, безумнее, провокационнее». Здесь необходимо побольше абстрактных принтов, сочных цветов и необычных форм.

Пижама и спортивная одежда

yapokupayu.ru
Мы не могли забыть про главный стиль 2018 года — спорт-шик. Пижамный и спортивный стили схожи по своему легкомысленному настроению, поэтому и сочетать их легко и просто. Вариант повседнего аутфита: к пижамным штанам добавляем худи или олимпийку и трендовые объемные кроссовки.

Пижама и жакет

yapokupayu.ru
Нейтрализовать мягкость и непринужденность пижамного образа получится при помощи одного элемента — строгого жакета в тон или контрастного оттенка. Подобно укротителю тигров, жакет из плотной ткани сведет на нет распущенность струящихся свободных материалов пижамного комплекта. Для пущей важности можно повязать шелковый платок на шею.
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