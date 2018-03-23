Пижамный стиль: как носить и не выглядеть нелепо

Создание необычного модного образа — это настоящая проблема. Особенно сложно приходится с безумными трендами, с которыми стоит подружиться в 2018 году. Один из таких — пижамный стиль. Пижама и макси-пальто

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Костюм в пижамном стиле в паре с длинным пальто — богемное сочетание. Для стильного результата подбираем оба элемента так, чтобы они были контрастными по цвету и фактуре. Пижамный комплект с тонким поясом

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Аутфит в пижамном стиле несложно скомпоновать — образ усложняем с помощью необычного тонкого ремня. Любительницам стиля бохо подойдет веревочный пояс, а консерваторам — классический тканевый или кожаный ремень. Бархатная пижама

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Бархат в 2018 году остается на пике популярности. Главное преимущество такого образа — мягкие, приятные по ощущению ткани, которые позволят вам чувствовать себя комфортно. Пижамные штаны

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Включить в повседневный образ их несложно — представляем, что перед нами брюки или джинсы и комбинируем домашнюю одежду с джемперами, рубашками или легкими водолазками. Ночная рубашка

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Легкие ткани, нежные оттенки, свободный крой — образ только что проснувшейся девушки в этом сезоне активно набирает обороты. Достаточно вынуть из шкафа шелковую сорочку, добавить к ней грубые ботильоны в тон — и можно на прогулку. Слишком прозрачную ночнушку носим со светлыми брюками, чтобы у окружающих не возникло лишних вопросов. Пижама с ярким принтом

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Параллельно с модой на классические аутфиты в нюдовых оттенках процветает стиль «ярче, безумнее, провокационнее». Здесь необходимо побольше абстрактных принтов, сочных цветов и необычных форм. Пижама и спортивная одежда

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Мы не могли забыть про главный стиль 2018 года — спорт-шик. Пижамный и спортивный стили схожи по своему легкомысленному настроению, поэтому и сочетать их легко и просто. Вариант повседнего аутфита: к пижамным штанам добавляем худи или олимпийку и трендовые объемные кроссовки. Пижама и жакет

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Нейтрализовать мягкость и непринужденность пижамного образа получится при помощи одного элемента — строгого жакета в тон или контрастного оттенка. Подобно укротителю тигров, жакет из плотной ткани сведет на нет распущенность струящихся свободных материалов пижамного комплекта. Для пущей важности можно повязать шелковый платок на шею.