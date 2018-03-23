Наоми Кэмпбелл получит премию СFDA как икона стиля

Церемония награждения победителей состоится 4 июня — тогда же выберут дизайнеров победителей из числа 12 финалистов. Кто стал финалистами в номинациях дизайна женской и мужской одежды, читайте тут.