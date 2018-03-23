Наоми Кэмпбелл получит премию СFDA как икона стиля 

Америкнаский совет модельеров назвал лауреата премии CFDA Awards в номинации «Икона стиля» — им стала Наоми Кэмпбелл. Ранее награду в этой номинации получали Рианна, Бейонсе, Дэвид Боуи, Кейт Мосс, Франка Соццани и другие. Также стали известны лауреаты других номинаций: Донателла Версаче получит Международную премию, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул — премию для медиа имени Евгении Шеппард, Диана фон Фюрстенберг — премию Swarovski за большой вклад в моду.
Церемония награждения победителей состоится 4 июня — тогда же выберут дизайнеров победителей из числа 12 финалистов. Кто стал финалистами в номинациях дизайна женской и мужской одежды, читайте тут.