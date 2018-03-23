Chanel, Dior, Balenciaga и еще 25 брендов сняли общий (классный!) кампейн к осенне-зимнему сезону 

Американский Vogue снял главные осенне-зимние коллекции в одном кампейне, в котором доказал, что гигантские шляпы Jacquemus, безразмерные куртки Balenciaga, платья-цветы Valentino и деконструированные тренчкоты Maison Margiela вполне носибельны в жизни. Действие ролика происходит в разных парижских локациях: у подножия Эйфелевой башни, где прошел недавний показ Saint Laurent, или на бэкстейдже шоу Chanel в Гран-Пале — фэшн-новинки демонстрируют супермодели Анна Кливленд, Анна Эверс, Грейс Хартцель и Тами Уильямс.
VOGUE | PRAISE BE PARIS from Gordon von Steiner on Vimeo. Автором кампании выступил режиссер Гордон фон Штайнер, который также снимал видео для Бала Института костюма, танцы Синди Кроуфорд для бренда Reserved, рекламу Dior Rouge с Натали Портман, а также мини-фильм «The Spirit of Travel» с Эммой Стоун в роли нового амбассадора Louis Vuitton.