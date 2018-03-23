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Можно расслабиться! Кейт Миддлтон надела джинсы скинни и просторный топ в последний день перед декретом
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Можно расслабиться! Кейт Миддлтон надела джинсы скинни и просторный топ в последний день перед декретом 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Рабочие будни — благотворительность, визиты в больницы и спортивные центры, визиты в дружественные государства — для Кейт на время приостановлены. Впрочем, СМИ с ней точно не прощаются: мы еще полюбуемся на Кейт Миддлтон во время выписки из больницы с третьим малышом и 19 мая на свадьбе принца Гарри с актрисой Меган Маркл. А для своего последнего рабочего выхода в свет, на встречу с баскетболистами с ограниченными возможностями, предвкушающая декретный отпуск Кейт выбрала максимально удобный наряд.
Она отказалась от платьев и предпочла casual: черные джинсы-скинни, просторный топ Hobbs, ее любимое и уже не застегивающееся на животе Goat и неизменные шпильки. На фотографиях можно заметить, что ноги принцессы Кейт заметно отекли — возможно, поэтому и понадобились необычные для нее джинсы.
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Фото:East News
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