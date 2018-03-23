В ВДНХ откроется выставка «Музей моды» Александра Васильева

В московском парке ВДНХ 25 апреля откроется выставочный проект историка моды, коллекционера костюмов и театрального художника Александра Васильева, сообщает пресс-служба парка.

С 26 апреля по 15 июля 2018 года в павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдут три экспозиции. Зрители увидят коллекцию исторических костюмов, посвященную ХХ веку: «Весна и мода», «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

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Экспозиции «Весна и мода. Коллекция из фонда Александра Васильева» составят около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты из фонда Васильева.

На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня.

«Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах. Интереснейшим экспонатом станет костюм из синтетической соломки 1961 года, выполненный в специальном цехе для сотрудников КГБ», — рассказал Васильев.

Ранее коллекционер представил в Москве книгу «Красота в изгнании. Сто лет спустя». Ее первое издание появилось в 1998 году.

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