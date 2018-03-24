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Полиции требуется помощь в установлении личности мужчины, погибшего в Приморье
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Полиции требуется помощь в установлении личности мужчины, погибшего в Приморье
Primpress
3 часа назад
Фото:
Primpress
Женский форум
Сотрудники
полиции
устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено в лесу у перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
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