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Полиции требуется помощь в установлении личности мужчины, погибшего в Приморье
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Полиции требуется помощь в установлении личности мужчины, погибшего в Приморье 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, тело которого было обнаружено в лесу у перевала Серебряный города Партизанска 15 мая 2016 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
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