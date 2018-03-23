Пережила сложную операцию и попала к Gucci. Невероятная история нижегородской модели 

фото instagram.com/zapivosha/?hl=ruПережила сложную операцию и попала к Gucci. Невероятная история нижегородской моделиСегодня о нижегородской модели Ольге Запивохиной мечтают все известные дизайнеры. Девушка с внешностью инопланетянки покорила все мировые подиумы. Накануне нижегородка приняла участие в показе Gucci и произвела фурор. Мало кто знает, что в прошлом году девушка находилась между жизнью и смертью. Ольга Запивохина перенесла сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга.JTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLWNhcHRpb25lZCUyMGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbmslM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJnWWdzU1JIZEdNJTJGJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXZlcnNpb24lM0QlMjI4JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRkZGJTNCJTIwYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMGJvcmRlci1yYWRpdXMlM0EzcHglM0IlMjBib3gtc2hhZG93JTNBMCUyMDAlMjAxcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuNSUyOSUyQzAlMjAxcHglMjAxMHB4JTIwMCUyMHJnYmElMjgwJTJDMCUyQzAlMkMwLjE1JTI5JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMXB4JTNCJTIwbWF4LXdpZHRoJTNBNjU4cHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUzQiUyMHdpZHRoJTNBOTkuMzc1JTI1JTNCJTIwd2lkdGglM0Etd2Via2l0LWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIwd2lkdGglM0FjYWxjJTI4MTAwJTI1JTIwLSUyMDJweCUyOSUzQiUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycGFkZGluZyUzQThweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM0Y4RjhGOCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E0MHB4JTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTYyLjUlMjUlMjAwJTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHdpZHRoJTNBMTAwJTI1JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBdXJsJTI4ZGF0YSUzQWltYWdlJTJGcG5nJTNCYmFzZTY0JTJDaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUN3QUFBQXNDQU1BQUFBcFdxb3pBQUFBQkdkQlRVRUFBTEdQQyUyRnhoQlFBQUFBRnpVa2RDQUs3T0hPa0FBQUFNVUV4VVJjek16UGYzOTlmWDElMkJibTVtelk5QU1BQUFEaVNVUkJWRGpMdlpYYkVzTWdDRVM1JTJGUDglMkZ0OUZ1UlZDUm1VNzNKV2x6b3NnU0lJWlVSQ2pvJTJGYWQlMkJFUUpKQjRIdjhCRnQlMkJJRHBRb0N4MXdqT1NCRmhoMlhzc3hFSVluM3VsSSUyRjZNTlJlRTA3VUlXSkV2OFVFT1dEUzg4TFk5N2txeVRsaUpLS3R1WUJicnVBeVZoNXdPSGlYbXBpNXdlNThFazAyOGN6d3l1UWRMS1BHMUJrYjRObk0lMkJWZUFuZkhxbjFrNCUyQkdQVDZ1R1FjdnUyaDJPVnVJZiUyRmdXVUZ5eThPV0VwZHlaU2EzYVZDcXBWb1Z2elpaMlZUbm4yd1U4cXpWakREZXRPOTBHU3k5bVZMcXRnWVN5MjMxTXhyWTZJMmdHcWpyVFkwTDhmeEN4ZkNCYmhXcnNZWUFBQUFBRWxGVGtTdVFtQ0MlMjklM0IlMjBkaXNwbGF5JTNBYmxvY2slM0IlMjBoZWlnaHQlM0E0NHB4JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBMCUyMGF1dG8lMjAtNDRweCUzQiUyMHBvc2l0aW9uJTNBcmVsYXRpdmUlM0IlMjB0b3AlM0EtMjJweCUzQiUyMHdpZHRoJTNBNDRweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMG1hcmdpbiUzQThweCUyMDAlMjAwJTIwMCUzQiUyMHBhZGRpbmclM0EwJTIwNHB4JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJnWWdzU1JIZEdNJTJGJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBjb2xvciUzQSUyMzAwMCUzQiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGZvbnQtc3R5bGUlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBmb250LXdlaWdodCUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMHRleHQtZGVjb3JhdGlvbiUzQW5vbmUlM0IlMjB3b3JkLXdyYXAlM0FicmVhay13b3JkJTNCJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJUQwJTlGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTg4JUQwJUJCJUQwJUIwJTIwJUQwJUJBJTIwJUQxJTgxJUQwJUI1JUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUI1JTIwJTQwdGF0aWFua2FfcnJycnIlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDElODMlRDElODclRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjAlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlMjAlRDElODYlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODIlMjAlRDAlQjMlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjclMjAlRjAlOUYlOTAlQUQlMjAlMjN2c2NvJTIwJTIzdnNjb3J1c3NpYSUyMCUyM3ZzY29jYW0lMjAlMjN2c2NvZ2lybCUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZwJTNFJTIwJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjNjOWM4Y2QlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjBtYXJnaW4tYm90dG9tJTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E4cHglM0IlMjBvdmVyZmxvdyUzQWhpZGRlbiUzQiUyMHBhZGRpbmclM0E4cHglMjAwJTIwN3B4JTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHRleHQtb3ZlcmZsb3clM0FlbGxpcHNpcyUzQiUyMHdoaXRlLXNwYWNlJTNBbm93cmFwJTNCJTIyJTNFJUQwJTlGJUQxJTgzJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQwJUJFJUQxJTgyJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGemFwaXZvc2hhJTJGJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBjb2xvciUzQSUyM2M5YzhjZCUzQiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGZvbnQtc3R5bGUlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBmb250LXdlaWdodCUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMl9ibGFuayUyMiUzRSUyMFpvbGdhJTNDJTJGYSUzRSUyMCUyOCU0MHphcGl2b3NoYSUyOSUyMCUzQ3RpbWUlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMiUyMGRhdGV0aW1lJTNEJTIyMjAxOC0wMy0xNlQxMSUzQTQ4JTNBMTglMkIwMCUzQTAwJTIyJTNFMTYlMjAlRDAlOUMlRDAlQjAlRDElODAlMjAyMDE4JTIwJUQwJUIyJTIwNCUzQTQ4JTIwUERUJTNDJTJGdGltZSUzRSUzQyUyRnAlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlM0MlMkZibG9ja3F1b3RlJTNFJTIwJTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBkZWZlciUyMHNyYyUzRCUyMiUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGZW1iZWQuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=В одном из интервью для московских телеканалов, Ольга рассказала невероятную историю успеха.
В сентябре прошлого года 22-летняя модель готовилась к операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Девушке пришлось полностью побрить голову.
Знакомый модели предложить снять промо-ролик, который и стал пропуском нижегородки на показ модного мирового бренда.
Дизайнеры Gucci оценили необычную внешность модели и пригласили ее на показ.
Перед Ольгой стоял сложный выбор: она недавно перенесла сложнейшую операцию, у нее не было шенгена. Но, упустить такой шанс она не могла и согласилась участвовать в показе. JTNDYmxvY2txdW90ZSUyMGNsYXNzJTNEJTIyaW5zdGFncmFtLW1lZGlhJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLWNhcHRpb25lZCUyMGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbmslM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJmZWc3dURGU1RYJTJGJTIyJTIwZGF0YS1pbnN0Z3JtLXZlcnNpb24lM0QlMjI4JTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzRkZGJTNCJTIwYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMGJvcmRlci1yYWRpdXMlM0EzcHglM0IlMjBib3gtc2hhZG93JTNBMCUyMDAlMjAxcHglMjAwJTIwcmdiYSUyODAlMkMwJTJDMCUyQzAuNSUyOSUyQzAlMjAxcHglMjAxMHB4JTIwMCUyMHJnYmElMjgwJTJDMCUyQzAlMkMwLjE1JTI5JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBJTIwMXB4JTNCJTIwbWF4LXdpZHRoJTNBNjU4cHglM0IlMjBwYWRkaW5nJTNBMCUzQiUyMHdpZHRoJTNBOTkuMzc1JTI1JTNCJTIwd2lkdGglM0Etd2Via2l0LWNhbGMlMjgxMDAlMjUlMjAtJTIwMnB4JTI5JTNCJTIwd2lkdGglM0FjYWxjJTI4MTAwJTI1JTIwLSUyMDJweCUyOSUzQiUyMiUzRSUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIycGFkZGluZyUzQThweCUzQiUyMiUzRSUyMCUzQ2RpdiUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwYmFja2dyb3VuZCUzQSUyM0Y4RjhGOCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E0MHB4JTNCJTIwcGFkZGluZyUzQTUwLjAlMjUlMjAwJTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHdpZHRoJTNBMTAwJTI1JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBdXJsJTI4ZGF0YSUzQWltYWdlJTJGcG5nJTNCYmFzZTY0JTJDaVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQUN3QUFBQXNDQU1BQUFBcFdxb3pBQUFBQkdkQlRVRUFBTEdQQyUyRnhoQlFBQUFBRnpVa2RDQUs3T0hPa0FBQUFNVUV4VVJjek16UGYzOTlmWDElMkJibTVtelk5QU1BQUFEaVNVUkJWRGpMdlpYYkVzTWdDRVM1JTJGUDglMkZ0OUZ1UlZDUm1VNzNKV2x6b3NnU0lJWlVSQ2pvJTJGYWQlMkJFUUpKQjRIdjhCRnQlMkJJRHBRb0N4MXdqT1NCRmhoMlhzc3hFSVluM3VsSSUyRjZNTlJlRTA3VUlXSkV2OFVFT1dEUzg4TFk5N2txeVRsaUpLS3R1WUJicnVBeVZoNXdPSGlYbXBpNXdlNThFazAyOGN6d3l1UWRMS1BHMUJrYjRObk0lMkJWZUFuZkhxbjFrNCUyQkdQVDZ1R1FjdnUyaDJPVnVJZiUyRmdXVUZ5eThPV0VwZHlaU2EzYVZDcXBWb1Z2elpaMlZUbm4yd1U4cXpWakREZXRPOTBHU3k5bVZMcXRnWVN5MjMxTXhyWTZJMmdHcWpyVFkwTDhmeEN4ZkNCYmhXcnNZWUFBQUFBRWxGVGtTdVFtQ0MlMjklM0IlMjBkaXNwbGF5JTNBYmxvY2slM0IlMjBoZWlnaHQlM0E0NHB4JTNCJTIwbWFyZ2luJTNBMCUyMGF1dG8lMjAtNDRweCUzQiUyMHBvc2l0aW9uJTNBcmVsYXRpdmUlM0IlMjB0b3AlM0EtMjJweCUzQiUyMHdpZHRoJTNBNDRweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ3AlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMG1hcmdpbiUzQThweCUyMDAlMjAwJTIwMCUzQiUyMHBhZGRpbmclM0EwJTIwNHB4JTNCJTIyJTNFJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGcCUyRkJmZWc3dURGU1RYJTJGJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBjb2xvciUzQSUyMzAwMCUzQiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGZvbnQtc3R5bGUlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBmb250LXdlaWdodCUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMHRleHQtZGVjb3JhdGlvbiUzQW5vbmUlM0IlMjB3b3JkLXdyYXAlM0FicmVhay13b3JkJTNCJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJTIzUmVwb3N0JTIwJTQwbnVtYmVyX21hbmFnZW1lbnQlMjB3aXRoJTIwJTQwZ2V0X3JlcG9zdCUyMCVFMyU4MyVCQiVFMyU4MyVCQiVFMyU4MyVCQiUyMCU0MHphcGl2b3NoYSUyMGRlYnV0JTJDJTIwd29ybGR3aWRlJTIwJTQwZ3VjY2klMjBleGNsdXNpdmUlMkMlMjBzaG93JTIwY2xvc2VyJTIwJTdDJTIwJTIzbnVtYmVybWFuYWdlbWVudCUyMCUyM29sZ2F6YXBpdm9raGluYSUyMCUyM2d1Y2NpJTIwJTIzbWZ3JTIwJUUyJTlEJUE0JUVGJUI4JThGJTIwJTQwZGF2aWRlcmVubmUlMjAlNDBsYWxsbzI1JTIwSSUyMHdhcyUyMHJlYWR5JTIwdG8lMjBidXJzdCUyMGludG8lMjB0ZWFycyUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZwJTNFJTIwJTNDcCUyMHN0eWxlJTNEJTIyJTIwY29sb3IlM0ElMjNjOWM4Y2QlM0IlMjBmb250LWZhbWlseSUzQUFyaWFsJTJDc2Fucy1zZXJpZiUzQiUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQTE0cHglM0IlMjBsaW5lLWhlaWdodCUzQTE3cHglM0IlMjBtYXJnaW4tYm90dG9tJTNBMCUzQiUyMG1hcmdpbi10b3AlM0E4cHglM0IlMjBvdmVyZmxvdyUzQWhpZGRlbiUzQiUyMHBhZGRpbmclM0E4cHglMjAwJTIwN3B4JTNCJTIwdGV4dC1hbGlnbiUzQWNlbnRlciUzQiUyMHRleHQtb3ZlcmZsb3clM0FlbGxpcHNpcyUzQiUyMHdoaXRlLXNwYWNlJTNBbm93cmFwJTNCJTIyJTNFJUQwJTlGJUQxJTgzJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQwJUJFJUQxJTgyJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGemFwaXZvc2hhJTJGJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjIlMjBjb2xvciUzQSUyM2M5YzhjZCUzQiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGZvbnQtc3R5bGUlM0Fub3JtYWwlM0IlMjBmb250LXdlaWdodCUzQW5vcm1hbCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMiUyMHRhcmdldCUzRCUyMl9ibGFuayUyMiUzRSUyMFpvbGdhJTNDJTJGYSUzRSUyMCUyOCU0MHphcGl2b3NoYSUyOSUyMCUzQ3RpbWUlMjBzdHlsZSUzRCUyMiUyMGZvbnQtZmFtaWx5JTNBQXJpYWwlMkNzYW5zLXNlcmlmJTNCJTIwZm9udC1zaXplJTNBMTRweCUzQiUyMGxpbmUtaGVpZ2h0JTNBMTdweCUzQiUyMiUyMGRhdGV0aW1lJTNEJTIyMjAxOC0wMi0yMVQyMyUzQTE0JTNBMjclMkIwMCUzQTAwJTIyJTNFMjElMjAlRDAlQTQlRDAlQjUlRDAlQjIlMjAyMDE4JTIwJUQwJUIyJTIwMyUzQTE0JTIwUFNUJTNDJTJGdGltZSUzRSUzQyUyRnAlM0UlM0MlMkZkaXYlM0UlM0MlMkZibG9ja3F1b3RlJTNFJTIwJTNDc2NyaXB0JTIwYXN5bmMlMjBkZWZlciUyMHNyYyUzRCUyMiUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGZW1iZWQuanMlMjIlM0UlM0MlMkZzY3JpcHQlM0U=Появление нижегородской модели на неделе моды было символичным. Помещение, где проходил показ, было оформлено как операционная. В центре зала стоял операционный стол, звучали сигналы кардиометра.
Модель вспоминала о недавней операции, которая, к счастью, закончилась благополучно.
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