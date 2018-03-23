«Сначала меня с завязанными глазами одевали в магазине». Нижегородка рассказала, как её переодели в «Модном приговоре»

«Сначала меня с завязанными глазами одевали в магазине». Нижегородка рассказала, как её переодели в «Модном приговоре»

Стилист и психолог из Нижнего Новгорода 51-летняя Ольга Ааронсон стала участницей очередного выпуска шоу «Модный приговор» на Первом канале. Здесь женщинам подбирают новый стиль и образ. По словам Ольги, отправил её туда собственный муж. Мы узнали о впечатлениях от участия в программе.

Как уже не раз рассказывали участники шоу, для того чтобы на него попасть, надо отправить заявку в программу. А дальше всё зависит от удачи и решения редакторов. Однако в случае с Ольгой всё оказалось совсем иначе.

— Мой муж работает сценаристом в Москве. Он позвонил мне и сказал, что ему предложили поработать обвинителем на шоу «Модный приговор». «Ты как на это смотришь?» — спросил он у меня. Я согласилась, сказала, хорошо, давай поиграем. У нас был один день, чтобы приехать в Москву и пройти кастинг, — рассказывает Ольга.

По словам нижегородки, её стиль в одежде до участия в программе мужу действительно не нравился, как и детям — дочери и сыну. Поэтому всё, что она рассказывала на шоу, — правда. Хотя на кастинге Ольге сказали, что со стилем у неё все в порядке.

— Меня не хотели сначала брать. Сказали, что я и так красотка и будет плохо видно контраст между «до» и «после». А потом сказали, что я сложный клиент, потому что у меня есть своя точка зрения, и таких обычно не берут. Но посмотрели, посмотрели и решили: «давайте сыграем», — делится нижегородка.

Съёмки программы начались в Останкино в 9 утра и закончились поздно вечером. По словам Ольги, всё происходит именно так, как нам и показывают по телевизору.

— Сначала меня с завязанными глазами одевали в магазине, подбирали одежду, потом уже мы поехали на съемки. Там совсем не было зеркал, поэтому как я выгляжу, увидела уже на подиуме. Наряды, что мне подобрал муж, не понравились совсем, не мой стиль. Но он женскую одежду до этого никогда не подбирал, то есть ему было сложновато. И с размерным рядом никогда не работал, поэтому с размером брюк промахнулся капитально, они с меня буквально падали. Но это нормально, ведь одежда — не его специфика, — рассказывает Ольга.

А вот образ, который подобрали стилисты, Ольге понравился.

Она нисколько не жалеет, что приняла участие в программе, и теперь планирует одеваться в таком стиле и дальше.

— Мне на самом деле подарили три комплекта одежды, которые подобрали стилисты. Участие в программе было бесплатным. Какое-то время буду придерживаться такого образа, — подводит итоги нижегородка.

По словам героини, участие в программе подняло её самооценку, показало, над чем надо еще поработать, и стало приключением, которое она запомнит надолго.