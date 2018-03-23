Выходные траты: итальянские бренды скидывают цены

С 23 по 25 марта в бутиках Frame Moscow, Barrett и Jacob Cohen сбрасывают 25% от цены на весь ассортимент.

В Frame Moscow распродают рубашки Marol прямиком из Болоньи, мягкие пиджаки Atelier Portofino, кашемировые поло Bertolo, технологичные ветровки Moorer и аксессуары из кожи Serapian. В Jacob Cohen завезли новую коллекцию изделий из японского денима, которые производятся вручную, а Barrett использует свой вековой опыт, чтобы удивить покупателя: на полках бутиков обувной марки — мокасины из состаренной оленьей кожи, лоферы с плетеными вставками, кроссовки, сделанный по всем правилам итальянского мастерства.

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