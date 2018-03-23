Алеся Кафельникова, Ксения Собчак, Снежана Георгиева и другие посетили показ в ЦУМе

представила свое видение ключевых женских, мужских и детских образов в соответствии с трендами нового сезона и составленные из одежды и аксессуаров брендов,

представленных в ЦУМе — Celine, Balenciaga, Valentino, Dolce & Gabbana, TomFord, Balmain, SaintLaurent, RalphLauren, Loewe, Simon e Rocha и др.

Гостями ЦУМ Fashion Show стали многие светские персоны, главные редакторы, издатели модных журналов

и клиенты ЦУМа. В их числе — Алла Вербер , Ксения Собчак, Снежана Георгиева,

Дарма, Юлия Прудько, и другие гости.