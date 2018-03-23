Алеся Кафельникова, Ксения Собчак, Снежана Георгиева и другие посетили показ в ЦУМе 

Вчера, 22 марта в ЦУМе состоялось главное модное событие сезона — ЦУМ Fashion Show весна-лето 2018. Алеся Кафельникова, Ксения Собчак, Снежана Георгиева и другие посетили показ в ЦУМеНаталья Гольденберг вчера
представила свое видение ключевых женских, мужских и детских образов в соответствии с трендами нового сезона и составленные из одежды и аксессуаров брендов,
представленных в ЦУМе — Celine, Balenciaga, Valentino, Dolce & Gabbana, TomFord, Balmain, SaintLaurent, RalphLauren, Loewe, Simon e Rocha и др.
Гостями ЦУМ Fashion Show стали многие светские персоны, главные редакторы, издатели модных журналов
и клиенты ЦУМа. В их числе — Алла Вербер, Ксения Собчак, Снежана Георгиева,
Оксана Лаврентьева, Наталья Якимчик, Виктория Шелягова, Анна Брострем, Вика
Газинская, Мария Федорова, Ксения Соловьева, Игорь Гаранин, ЮратеГураускайте, Катя
Дарма, Юлия Прудько, и другие гости.