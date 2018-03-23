Ксения Собчак, Алеся Кафельникова и Ольга Зуева на ЦУМ Fashion Show

Где: ЦУМ, Москва.

Когда: 22.03.2018.

Люди говорят: В ЦУМе состоялось традиционное ЦУМ Fashion Show. Модели продемонстрировали образы, собранные из актуальных коллекций сезона Весна-Лето 2018 брендов, представленных в универмаге. Гостями показа стали главные редактора изданий, звезды и светские персоны, в том числе, участвующая в выборах президента РФ Ксения Собчак (36).

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