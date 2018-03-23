Ещё
Ксения Собчак, Алеся Кафельникова и Ольга Зуева на ЦУМ Fashion Show
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак, Алеся Кафельникова и Ольга Зуева на ЦУМ Fashion Show 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Ольга Зуева, Стеша Маликова, Лаура Джугелия, Алла Вербер, Виктория Шелягова, Снежана Георгиева, Ксения Соловьева, Маша Федорова, Ксения Чилингарова, Юлия Прудько, Даша Малыгина, Вика Газинская и многие другие.
Что: ЦУМ Fashion Show Весна-Лето 2018.
Где: ЦУМ, Москва.
Когда: 22.03.2018.
Люди говорят: В ЦУМе состоялось традиционное ЦУМ Fashion Show. Модели продемонстрировали образы, собранные из актуальных коллекций сезона Весна-Лето 2018 брендов, представленных в универмаге. Гостями показа стали главные редактора изданий, звезды и светские персоны, в том числе, участвующая в выборах президента РФ Ксения Собчак (36).
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-sobchak-alesya-kafelnikova-i-olga-zueva-na-tsum-fashion-show/
Peopletalk: последние новости
Elvira T, Мария Миногарова и Александр Рогов на показе Artem Krivda Джинсовка, бабуши и пальто: все, что нужно этой весной, в лукбуке FURFURZA Все гениальное просто: свободные тренчи, рубашки и платья-туники в весенней коллекции SØ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден простой секрет долголетия1
Николь Кидман разводится с мужем5
Почему вашим детям за вас неловко1
На выброс: эти вещи выдают провинциальность16
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Видео
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение