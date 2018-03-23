Ксения Собчак, Алеся Кафельникова и Ольга Зуева на ЦУМ Fashion Show 

Кто: Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Ольга Зуева, Стеша Маликова, Лаура Джугелия, Алла Вербер, Виктория Шелягова, Снежана Георгиева, Ксения Соловьева, Маша Федорова, Ксения Чилингарова, Юлия Прудько, Даша Малыгина, Вика Газинская и многие другие.
Что: ЦУМ Fashion Show Весна-Лето 2018.
Где: ЦУМ, Москва.
Когда: 22.03.2018.
Люди говорят: В ЦУМе состоялось традиционное ЦУМ Fashion Show. Модели продемонстрировали образы, собранные из актуальных коллекций сезона Весна-Лето 2018 брендов, представленных в универмаге. Гостями показа стали главные редактора изданий, звезды и светские персоны, в том числе, участвующая в выборах президента РФ Ксения Собчак (36).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-sobchak-alesya-kafelnikova-i-olga-zueva-na-tsum-fashion-show/