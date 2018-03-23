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Самые эпатажные люди в мире моды
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Самые эпатажные люди в мире моды 

SNCmedia.ru 57 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Айрис Апфель
Дизайнер и стилист Айрис Апфель, чей возраст уже приближается к сотне (ей 96), может похвастаться не только отменным вкусом и большой гардеробной, но и отменным чувством юмором, а также абсолютным равнодушием к прибавляющимся свечкам на торте. Она до сих пор считает сборы на вечеринку намного интереснее самой вечеринки.
Андре Леон Телли
Андре Леон Телли — один из самых влиятельных мужчин в мире моды (а заодно и входит в Топ самых влиятельных в мире мужчин нетрадиционной ориентации). Именно он подсказал Мишель Обаме обратиться к молодому дизайнеру Jason Wu в 2012 году и таким образом убил сразу двух зайцев: повысил рейтинги Мишель и раскрутил подающего большие надежды модельера (спасибо ему за это). А о том, как этот мужчина умеет носить парчу и мех и говорить нечего.
Анна Делло Руссо
Про Анну Делло Руссо мы даже делали отдельный материал. Пусть она и распродала с аукциона часть своих невероятных нарядов, но это значит, что она просто освободила место под множество новых! Именно эта женщина спокойно носит на своей голове красного лебедя, золотые яблоки и даже яйцо. За это мы ее и обожаем!
Вивьен Вествуд
Если увидете рыжеволосую старушку на улицах Лондона, одетую так, будто она только что вернулась с техно-тусы, то будьте уверены, что встретили самого выдающегося дизайнера Британской короны. Вивьен подарила миру не только потрясающие наряды (надеемся, все помнят свадебное платье Кэрри Брэдшоу), но и Джо Корра — сына, который основал Agent Provocateur.
Дафна Гиннесс
Дафна не только наследница империи Guinness, но еще и певица, а также преданная поклонница Александра МакКуина (у нее самая выдающаяся коллекция его нарядов). И хоть дифирамбы ее вокальным данным мы пока не поем, зато ее крутым эпатажным нарядам и прическе в стиле то ли Нарциссы Малфой, то ли Круэллы де Виль однозначно да!
Джон Гальяно
Помимо того, что скандальный дизайнер и так всегда нам напоминает Джека Воробья, он постоянно удивляет новыми образами. Вспомнить хотя бы его эпоху в Доме Christian Dior, когда в конце каждого показа на поклон выходил то Наполеон, то садовник, то, действительно, пират…
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