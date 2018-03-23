Самые эпатажные люди в мире моды

Айрис Апфель

Дизайнер и стилист Айрис Апфель, чей возраст уже приближается к сотне (ей 96), может похвастаться не только отменным вкусом и большой гардеробной, но и отменным чувством юмором, а также абсолютным равнодушием к прибавляющимся свечкам на торте. Она до сих пор считает сборы на вечеринку намного интереснее самой вечеринки.

Андре Леон Телли

Андре Леон Телли — один из самых влиятельных мужчин в мире моды (а заодно и входит в Топ самых влиятельных в мире мужчин нетрадиционной ориентации). Именно он подсказал Мишель Обаме обратиться к молодому дизайнеру Jason Wu в 2012 году и таким образом убил сразу двух зайцев: повысил рейтинги Мишель и раскрутил подающего большие надежды модельера (спасибо ему за это). А о том, как этот мужчина умеет носить парчу и мех и говорить нечего.

Анна Делло Руссо

Про Анну Делло Руссо мы даже делали отдельный материал. Пусть она и распродала с аукциона часть своих невероятных нарядов, но это значит, что она просто освободила место под множество новых! Именно эта женщина спокойно носит на своей голове красного лебедя, золотые яблоки и даже яйцо. За это мы ее и обожаем!

Вивьен Вествуд

Если увидете рыжеволосую старушку на улицах Лондона, одетую так, будто она только что вернулась с техно-тусы, то будьте уверены, что встретили самого выдающегося дизайнера Британской короны. Вивьен подарила миру не только потрясающие наряды (надеемся, все помнят свадебное платье Кэрри Брэдшоу ), но и Джо Корра — сына, который основал Agent Provocateur.

Дафна Гиннесс

Дафна не только наследница империи Guinness, но еще и певица, а также преданная поклонница Александра МакКуина (у нее самая выдающаяся коллекция его нарядов). И хоть дифирамбы ее вокальным данным мы пока не поем, зато ее крутым эпатажным нарядам и прическе в стиле то ли Нарциссы Малфой, то ли Круэллы де Виль однозначно да!

Помимо того, что скандальный дизайнер и так всегда нам напоминает Джека Воробья, он постоянно удивляет новыми образами. Вспомнить хотя бы его эпоху в Доме Christian Dior, когда в конце каждого показа на поклон выходил то Наполеон, то садовник, то, действительно, пират…