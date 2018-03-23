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Золотой жакет для собаки: как выглядит дорогой аксессуар
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Золотой жакет для собаки: как выглядит дорогой аксессуар 

Sputnik Грузия 35 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Производители одежды для животных из Эссекса создали единственный в мире золотой жакет для собак. Он не очень теплый и может слететь во время прогулки. Однако производитель гарантирует его прочность.
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