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Золотой жакет для собаки: как выглядит дорогой аксессуар
Sputnik Грузия
35 минут назад
Фото:
Sputnik Грузия
Женский форум
Производители одежды для животных из Эссекса создали единственный в мире золотой жакет для собак. Он не очень теплый и может слететь во время прогулки. Однако производитель гарантирует его прочность.
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