«Екатеринбург на высоте в проекте!»: ещё трое уральцев покорили жюри шоу «Песни» на ТНТ

Как рассказал один из участников, екатеринбуржец Никита Свалухин, он увидел рекламный ролик о новом проекте, в котором Максим Фадеев и Тимати будут создавать новый шоу-бизнес и не задумываясь отправил заявку.

— Во время съёмок у меня было рабочее настроение, — говорит Никита Свалухин. — Мне казалось, что это как чемпионат, музыкальная гонка, хотя лично я ехал на проект получить опыт, показать свой звук, ведь я владею достаточно интересным материалом. Перед тем как выходить на площадку, артист должен понимать и любить то, что он сейчас представит слушателю. Я шёл на «ПЕСНИ», чтобы жечь, кайфовать и отдавать слушателю то, что у меня в душе.

У Никиты музыкальная семья, все поют. И он с детства занимался в вокальных студиях, пел в школьном хоре.

— Я всю жизнь в поиске своего жанра, но сейчас назову его как экспериментал, инди-поп и альтернатива, — пояснил Никита. — Я пришёл на проект с песней «Невеста» Егора Крида , артиста лейбла Black Star. Мне хотелось особенно интерпретировать эту композицию, а главное — спеть её на русском языке. И хотя это больше англоязычный материал, но я понимал, что контент должен быть понятным для зрителя. Поэтому выбрал свой кавер и по–своему интерпретировал этот трек.

Жюри понравилось выступление Никиты.

— Я считаю, раз ребята проголосовали, умничать много на твою тему смысла нет, — сказал Тимати. — Ты являешься олицетворением той самой новой музыки, и экспериментал — это отличный жанр. Хотелось бы в следующем туре, куда ты попадаешь, раскрыть тебя ещё больше и увидеть что-то новое! Я голосую «за»!

Ещё один екатеринбургский дуэт, группа «Одри», позиционирует себя как музыкальный инди-проект.

— На прослушивание в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ мы пришли с авторским материалом и хотели услышать мнение профессионалов. Честно говоря, у нас не было мыслей идти дальше. Но когда нам сказали «да», мы подумали, что будет интересно посмотреть на индустрию телевизионного шоу изнутри. Любой опыт лучше, чем его отсутствие.

Ребята рассказали, что они общаются екатеринбургскими коллегами, которые тоже принимают участие в проекте, теплее всего с группой BOGACHI и Никитой Свалухиным.

— Екатеринбург вообще на высоте в проекте, и это повод для гордости! — добавили музыканты.

Выступление группы «Одри» не очень понравилось Тимати.

— Мне, как продюсеру, довольно сложно представить монетизацию этого проекта и его дальнейшую жизнь, чтобы из каждого чайника играло на всю страну, — сказал Тимати. — При всём уважении к этой качественной хорошей музыке, как бы мне ни было досадно от того, что я скажу… Я вынужден ответить «нет», потому что это не совсем тот формат, который я ищу. Однако спасибо большое за ваше творчество!

Однако Максим Фадеев проголосовал «за».

— Вы наслаждаетесь собой в музыке, а не музыкой в себе, — сказал Фадеев. — Каждое мнение субъективно. Но при всём при этом я считаю вас настоящими музыкантами и говорю вам «да».

Екатеринбуржцы уже не первый раз успешно выступают на шоу «ПЕСНИ». В прошлом месяце певица Евгения Майер так понравилась всем членам жюри, что они сравнили её с Кортни Лав. При этом сама участница призналась, что пошла на кастинг ради шутки.