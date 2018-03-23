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Маленькие жители Коптева увидели удивительную коллекцию самоваров
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Маленькие жители Коптева увидели удивительную коллекцию самоваров 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Воспитанники школы раннего развития «Малышок» центра «Радость» 18 марта посетили музейное занятие «У самовара. Москва чайная» в музее «Измайлово». Экскурсанты узнали о традициях русского чаепития, особенностях московских самоваров, полюбовались удивительными экспонатами из коллекции самоваров. Об этом сообщается на официальном сайте центра.
«Большой интерес вызвали предметы, которыми пользовались москвичи во время подготовки к чаепитию: щипчики для колки сахара, таз для варки варенья, мороженица и кисельница для приготовления лакомств, а также многие другие предметы экспозиции», — уточняется в сообщении.
В конце экскурсии дети выразили желание поддержать традиции чаепития и продолжить собираться за чаем всей семьей. (жм)
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