Маленькие жители Коптева увидели удивительную коллекцию самоваров

Воспитанники школы раннего развития «Малышок» центра «Радость» 18 марта посетили музейное занятие «У самовара. Москва чайная» в музее «Измайлово». Экскурсанты узнали о традициях русского чаепития, особенностях московских самоваров, полюбовались удивительными экспонатами из коллекции самоваров. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

«Большой интерес вызвали предметы, которыми пользовались москвичи во время подготовки к чаепитию: щипчики для колки сахара, таз для варки варенья, мороженица и кисельница для приготовления лакомств, а также многие другие предметы экспозиции», — уточняется в сообщении.

В конце экскурсии дети выразили желание поддержать традиции чаепития и продолжить собираться за чаем всей семьей. (жм)