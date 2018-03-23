10 модных лайфхаков, которые используют все известные фэшионисты

Акцент на обувь

Самый простой наряд можно легко преобразовать, если добавить к нему трендовую обувь. Это могут быть серебристые сапоги с широким голенищем, красные или белые ботильоны, а также модные в этом году ugly sneakers.

Аксессуары

Любимые джинсы и простую футболку модные блогеры украшают аксессуарами: крутая сумка, объемный яркий шарф или необычные украшения помогают создать совершенно новый образ.

Заправлять топ в брюки и юбку

Замечали вы или нет, но все уважающие себя fashion-гуру заправляют либо одну сторону рубашки в брюки, либо свою футболку или свитер. Так автоматически вы сделаете свой лук еще более стильным. Не знаем, почему, но это работает!

Ремень на талии

Обязательно добавляйте к своему образу ремень. Жакет, свитер и даже пальто будут выглядеть еще более привлекательно, если вы добавите широкий пояс яркого цвета.

Головной убор

А еще фэшионисты не скупятся на шляпы и кепки. В их коллекции вы увидите различные модели самых разных цветов. Действительно, самая простая рубашка и брюки будут смотреться намного круче в компании интересной шляпки.

Укороченные джинсы

Как-то Сара Джессика Паркер рассказала о том, что она отрезает и подворачивает все свои брюки — так ее ноги кажутся длиннее. Неважно, какая за окном температура, ее щиколотки всегда будут видны. Актриса и хипстеры не одни следуют этому правилу.

Спустить куртку с плеч

Да, модные блогеры по всему миру носят объемные пуховики на новый манер: они расстегивают куртку и открывают плечи. Так одежда выглядит намного более стильно и элегантно. Как просто!

Узкие очки

Конечно, девушки давно облюбовали моду на ультраузкие очки. Они носят их даже тогда, когда за окном нет солнца. Не знаем, как они что-то видят, но крутизны их образу это реально прибавляет. Пробуем!

Вечерний лук надевать днем

Свои дорогие платья Dior модницы не берегут для выхода в свет. Они надевают их вместе с грубыми ботинками, добавляют слои украшений и отправляется так на бранч с подругами (и на фотосессию для блога, конечно). Поэтому смело доставайте из шкафа ваши самые ценные вещи и айда в них на прогулку!

Statement coat

Это может быть объемное пальто цвета camel или актуальный сейчас плащ из лакированной кожи или пластика — такие есть у всех передовых модниц, и они обожают показываться в них на людях и у себя в Instagram. Скорее к ним за вдохновением!