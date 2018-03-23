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Настало время для «Голодного дизайнера»!
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Настало время для «Голодного дизайнера»! 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
27 марта в студии Culinaryon в «Новинском пассаже» будет жарко — здесь пройдёт игровое кулинарное шоу «Голодный дизайнер». Сочное и оригинальное представление — это новый формат мероприятий, о котором в ближайшее время будут говорить решительно все.
Пара слов о механике шоу: в каждой игре участвуют шесть команд по пять человек каждая, всего 30 дизайнеров. В итоге выбирается команда-победитель, набравшая максимальное количество баллов. После шести серий самые сильные сразятся за первое место. В финале победитель получит суперприз от «Макслевел».
Первый поединок начнётся 27 марта в 19:00 совместно с партнёром — компанией Villeroy & Boch.
На странице «Макслевел» в Facebook пройдёт прямая трансляция шоу. Здесь же компания разыгрывает пять мест для дизайнеров в каждую из игр.
Портал Roomble.com — информационный партнёр.
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