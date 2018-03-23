На лубутенах и в модном клетчатом платье: похудевшая Блейк Лайвли вышла в свет в компании мужа Райана Рейнольдса

Актерская пара предпочитает не делать из отношений шоу, но и любви друг к другу не скрывает. После шести лет брака они все еще не могут разомкнуть объятий на публике — что и продемонстрировали в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, где проходил показ картины Стэнли Туччи «Последний портрет». Выглядели Рейнольдс и Лайвли, как всегда, великолепно: Райан отдал предпочтение классическому костюму, а Блейк надела клетчатое платье Monse с актуальной асимметрией и сюрреалистические шпильки Christian Louboutin, украшенные шарами разных диаметров.

За последний год Блейк Лайвли похудела на поразительные 27 кило — всего год назад ей приходилось прятать фигуру:

Лайвли и Рейнольдс воспитывают двоих дочерей: трехлетнюю Джеймс и полуторагодовалую Инес. После вторых родов актриса заметно располнела, однако упорные тренировки вновь сделали формы идеальными. А как тебе ее яркий контрастный образ?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press