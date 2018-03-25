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Весенний тренд: Блейк Лайвли показала, как носить клетку
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Весенний тренд: Блейк Лайвли показала, как носить клетку 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса выбрала для прогулки по Нью-Йорку идеальное клетчатое платье.
После рождения двух дочек Блейк Лайвли наконец стала выходить в свет и демонстрировать поклонникам свои безупречные наряды. На днях 30-летнюю звезду видели в Нью-Йорке в обществе ее красавца-мужа Райана Рейндольдса.
Для выхода свет Блейк тщательно подготовилась! Ее выбор пал на необычное платье асимметричного кроя в крупную черно-белую клетку. Кстати, этот принт среди прочих стал одним из ключевых трендов весны 2018 года. Так что неудивительно, что Лайвли отдала предпочтение именно этому наряду: актриса всегда в авангарде моды.
Образ Блейк дополнила интересным бежевым пальто объемного силуэта и с лаконичной черной вышивкой, а также серебристой сумочкой Chanel и черными босоножками с тонкими ремешками.
Комплект звезды смотрелся идеально. Берем на вооружение и сочетаем бежевое классическое пальто с черно-белой клеткой — свежий весенний образ готов!
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