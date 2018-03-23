Часы и браслеты: 5 классных комбинаций на весну

В английском языке есть такое понятие, как arm party — набор из браслетов, часов и фенечек, составляющий персональную композицию на руке. Как несложно догадаться, пришла эта задумка из подростковой моды 90-х и 2000-х, когда в школе все девочки соревновались, у кого больше коллекция из разноцветных браслетов — самодельных, подаренных или купленных на кассе обычного супермаркета. При минимальной стоимости для подростков эти украшения имели максимальный смысл: крепкая дружба, первая любовь, волнительные воспоминания, поиск собственного стиля — все это отражали эти самые браслеты всех цветов радуги. В 2012 году о подростковых браслетах снова заговорили все, в том числе и взрослые: мода стала инфантильнее, а мы сами научились не бояться выражать свои эмоции и чувства через наш стиль. Точь-в-точь как в юности, и в том числе и через украшения. Узнали в описании себя? Тогда знакомьтесь с пятеркой комбинаций из часов и браслетов, которые мы подобрали, и будет у вас самая настоящая arm party (и без похмелья!).

Браслеты + часы с сердечками

Когда вы верите в любовь, то она торжествует не только 14 февраля, но и в любой другой день. Готовимся к атаке гормонов весной и планируем ходить на свидания и знакомиться с новыми людьми или же добавить больше романтики и чувственности в уже начатые отношения.

Браслет SL, серебро, фианиты; часы SL с подвеской на кожаном ремне; браслет «Демиург», серебро (заказать)

Наручные часы + браслеты из белого и желтого металла

Если раньше белое и желтое золото не рекомендовали носить вместе, то сейчас это сочетание, скорее, признак хорошего вкуса. И к тому же зачем выбирать между двумя оттенками этого благородного металла, если оба они по-своему прекрасны?!

Часы SL (заказать); браслеты SL, серебро (сверху вниз): 1; 2; 3 (заказать)

Наручные часы + браслеты в пастельных оттенках

Весна пришла, и теперь мы отсчитываем дни на календаре до наступления лета, ведь теплый сезон — это легкие шифоновые платья, струящиеся фасоны и новая гамма нежнейших оттенков пастельной гаммы, которые вы, возможно, несправедливо игнорировали зимой.

Часы SL; браслет SL, серебро, аметист; браслет SL, серебро, топаз (заказать)

Наручные часы + браслеты в мужском стиле

Продолжаем традицию легализованного «воровства» из мужского гардероба. В любви мужским часам уже неоднократно признавались все модные журналы, а мы от себя поем оду еще и мужским браслетам из кожи — они прекрасны в своей символичной простоте.

Часы SL в мужском стиле; браслет Okami, сталь, кожа; браслет SL, серебро, гранат (заказать)

Наручные часы + браслеты в красном цвете

Arm party во взрослом возрасте — это уже не плетеные браслеты и наручные часы на резиновом ремешке, а благородные металлы, сияющие природные камни и качественная натуральная кожа. Но цветовая гамма, как и в юности, на ваше усмотрение и настроение.

Часы SL с кристаллами на кожаном ремне; браслет Sokolov, розовое золото, гранат; браслет Sokolov, розовое золото, гранат, фианиты (заказать)

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