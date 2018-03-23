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В Гостином Дворе состоялась эксклюзивная презентация бренда Éclair la mode de Sheripova
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В Гостином Дворе состоялась эксклюзивная презентация бренда Éclair la mode de Sheripova 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
21 марта 2018 года в Рамках Недели Моды в Гостином Дворе состоялся эксклюзивный показ бренда одежды Éclair la mode de Sheripova.
В показе приняли участие подопечные Благотворительного Фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари Жизнь». Французская музыка и потрясающее fashion — show помогли гостям на время будто оказаться в Париже.
Основатель бренда — Елена Шерипова — победительница конкурса красоты Queen of the Planet 2014, продюсер, основатель продюсерского центра школы Royal School.
Идея создать собственный бренд посетила Елену в Париже, именно этот город и его атмосфера ее вдохновили. Коллекция Éclair la mode de Sheripova такая же, как и Париж — красота везде и разная, лишенная однообразия, у каждой вещи свое лицо.
В коллекции используются бархат, атлас, пайетки, шелк. Платья, жакеты, брюки клеш, береты, тренчи, банты и лаковая обувь
Показ посетили: Анастасия Макеева, Юлия Началова, Полиной Диброва, Ирина Ортман и др.
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