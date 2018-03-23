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Красная помада спасла образ Хайди Клум
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Красная помада спасла образ Хайди Клум 

WDay.ru 51 минуту назад
Фото: WDay.ru
44-летняя модель могла сойти за школьницу, если бы не грамотный макияж…
Новые кадры Хайди Клум, попавшие в сеть, — еще одно и, пожалуй, самое неопровержимое доказательство, что красную помаду можно (и даже нужно!) сочетать со спортивным стилем.
Образ топ-модели на улицах Нью-Йорка был, прямо сказать, провальным… Стеганый черный пуховик, толстовка с капюшоном и невзрачные джинсы превратили ее в серую мышь. Но красная помада не только спасла положение, но и заставила этот образ хорошенько поразглядывать!
Красный цвет не выглядит вульгарным! Напротив, прекрасно гармонирует с ярким маникюром… И сочетается с медовым цветом волос звезды.
Впрочем, это очень похоже на Хайди. Ведь модель не раз говорила, что не любит очевидные сочетания в одежде. Многодетная мама с легкостью миксирует юбки-карандаши с кроссовками, вечерний макияж с джинсами — бойфрендами и частенько сочетает дорогие вещи с масс-маркетом.
«Я люблю стиль Стефани. Она очень смелая, и ее образ всегда целостный. Да, меня одевают на презентации и какие-то приемы, но уж утром, поверьте, я могу одеться и сама», — не раз смеялась звезда.
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