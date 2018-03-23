В сети обсуждают помолвку Моники Беллуччи

Кадр из фильма «Любовь: инструкция по применению»В сети обсуждают помолвку Моники БеллуччиМоника Беллуччи (53) всегда безупречна на красных дорожках, и ее недавний выход на кинопремий в Париже не стал исключением. Актриса появилась в мерцающем черном платье, подчеркнувшем ее женственную фигуру. Дополнила его Беллуччи черными туфлями на высокой шпильке, небольшой сумочкой на длинной цепочке и скромным колье.