Что покупать в новых весенне-летних коллекциях Dior?

Этой весной одеваемся в полотна сюрреалистов и наскальную живопись — такой арт+фэшн нам диктует Dior. В мудборде новых коллекций — образы француженок 50-х, ковбойский стиль и архитектурный крой. Рассказываем, в какие предметы искусства точно стоит вложиться.

Платья

Круизную коллекцию Dior показали еще в мае прошлого года, и за это время мы успели составить виш-лист. Первые десять позиций в нем занимают летние платья — с юбкой «пэчворк», праздничной бахромой и акриловыми носорогами. А все остальные — аксессуары, с которыми их нужно носить: ковбойские шляпы, сумки-медальоны, кардиганы-пледы и кожаные казаки — настоящий Дикий-дикий Запад!

Сумки

Разноцветные драконы, свирепые ящерицы и крылатые сердца художницы и скульптора Ники де Сен-Фалль превратились в вышивки на сумках из новой коллекции. Причем отношения Dior с лидером французского реализма начались гораздо раньше ее показа: Ники была посланницей марки еще во времена дизайнера Марка Боана. «Почему не было великих женщин-художниц?» — спрашивает нынешняя глава Dior Мария Грация Кьюри, цитируя феминистское высказывание историка Линды Нохлин. И, обращаясь к наследию де Сен-Фалль, сама отвечает: «Не было? Разве?».

Головные уборы

Вместе с сумками покупаем самые модные головные уборы этой весны — широкополые шляпы, джинсовые кепки, береты с вуалью и теннисные козырьки. Первыми стилизуем консервативные костюмы, вторыми — полосатые футболки из той же весенне-летней коллекции, третьими — платья на брендированных бретелях, а четвертыми — футуристичные (мотоспортивные!) луки.

Украшения

«Чистосердечное» кольцо, моносерьгу в форме пчелы, ювелирные пусеты-дискоболы и разноцветные плетеные фенечки мы рассмотрели на Дженнифер Лоуренс, которая стала лицом коллекции Christian Dior Cruise. Выбираем такие себе, дарим на день рождения подруге или презентуем любимой маме — с одним-единственным посланием «J’Adore!».

Обувь

Пока за окном снегогрязь, а на ногах — практичные вездеходы, летняя обувь Dior служит нам украшением интерьера. Перфорированные сапоги, зеркальные балетки, сетчатые эспадрильи и лодочки по архивам основателя марки ждут своего часа и сухого асфальта. Магазин Dior, Невский проспект, 113