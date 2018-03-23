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Почему этой весной вам обязательно нужны мюли
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Почему этой весной вам обязательно нужны мюли 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
На плоской подошве
Нет ничего приятнее, чем теплым весенним днем быстро влезть в свои любимые мюли и отправиться покорять большой город. Легендарные Gucci или цветные модели Zara и Alberta Feretti должны обязательно поселиться на обувной полке (прямо рядом с массивными кроссовками и белыми полусапожками). Всю прелесть этой обуви уже давным-давно оценили все известные модные инфлюенсеры. Вам тоже надо!
С узким носом и на каблуке Такая модель может составить серьезную конкуренцию излюбленным туфлям. Пусть Кэрри Брэдшоу выходила замуж в сногсшибательных синих туфлях Manolo Blahnik, а мы теперь хотим себе их шикарные мюли. И кто будет круче? На каблуке с открытым носом
А летний сезон требует от себя мюли с открытым носом. Их можно носить и с джинсами, и с летящими платьями. Ищите яркие модели или мюли с принтом.
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