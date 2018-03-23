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Koché проведут показ круизной коллекции на борту парома
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Koché проведут показ круизной коллекции на борту парома 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Французская марка Koché впервые покажет круизную коллекцию. Показ пройдет 19 июня в Марселе, на борту судна Danielle Casanova — парома, который регулярно ходит между Францией и Корсикой, Алжиром и Тунисом. Также марка станет специальным гостем фестиваля OpenMyMed в Марселе, в рамках которого дизайнер Koché Кристель Коше будет курировать выставку на улице Rue de la République — на ней будут представлены работы ее любимых художников и лучшие наряды марки.
Koché всегда проводят показы в необычных местах: предыдущие коллекции показали в библиотеке и театре.
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