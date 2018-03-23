Koché проведут показ круизной коллекции на борту парома

Французская марка Koché впервые покажет круизную коллекцию. Показ пройдет 19 июня в Марселе, на борту судна Danielle Casanova — парома, который регулярно ходит между Францией и Корсикой, Алжиром и Тунисом. Также марка станет специальным гостем фестиваля OpenMyMed в Марселе, в рамках которого дизайнер Koché Кристель Коше будет курировать выставку на улице Rue de la République — на ней будут представлены работы ее любимых художников и лучшие наряды марки.

Koché всегда проводят показы в необычных местах: предыдущие коллекции показали в библиотеке и театре.