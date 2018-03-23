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Оденься как звезда: Алисия Викандер, Маша Федорова и другие стильные знаменитости недели
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Оденься как звезда: Алисия Викандер, Маша Федорова и другие стильные знаменитости недели 

Я Покупаю 57 минут назад
Фото: Я Покупаю
Маша Федорова
Несмотря на то, что Маша выбрала вещи в контрастных оттенках (белом, синем и винном), у нее получился гармоничный образ. Во многом благодаря длинному бежевому пальто и двум перекликающимся по цветовой гамме принтам — на сумке и футболке.
Надежда Сысоева
Звезда Comedy Woman для выхода в свет выбрала утонченный женственный аутфит. В его основе — платье миди пастельного оттенка с нежным цветочным принтом. К нему актриса подобрала минималистичные ботильоны молочного оттенка, небольшую сумку на поясе и светлую короткую дубленку. Платье миди от дизайнера Маши Горячевой украсит любую фигуру и сделает образ очень изящным. Модель представлена в нежно-голубом цвете. Вечернее платье «Вивьен», цена: от 24 900 руб.
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Телефон: +7 (917) 105-04-06  Сайт: mashagoryacheva.ru  Алисия Викандер
Новая Лара Крофт появилась на премьере в платье приглушенного лимонного оттенка, который выгодно подчеркивает ее смуглый цвет лица. За счет рукавов-фонариков, сборок и открытых плеч фасон платья слегка напоминает средневековый наряд. Но это тот самый пример, когда минимальный набор деталей и акцентов помогает выглядеть сногсшибательно.
Эль Фаннинг
По сравнению со своей сестрой Дакотой, Эль умеет собирать стильные и элегантные образы. На этот раз она вышла в свет в строгом полосатом комбинезоне и мужских ботинках, которые органично дополнила яркой женственной сумочкой и спокойным макияжем. Обратите внимание на комбинезон в клетку от Sweet Lady. Выполнен в классическом стиле, который подойдет и для вечеринки, и для деловой встречи. Комбинезон «Клетка» в Sweet Lady, цена: от 5 490 руб.
ГДЕ КУПИТЬ? Что: комбинезон
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Телефон: +7 (909) 084-92-81  Сайт: @sweet_lady_74  Виктория Бекхэм
Создать карамельный total look непросто. Есть опасность выглядеть бледно или скучно. Дизайнер нашла выход из ситуации, добавив к такому комплекту обувь, сумку и солнцезащитные очки более темного цвета. Кожаные ботильоны CORSOCOMO, цена: от 12 800 руб.
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Телефон: +7 (800) 333-03-46  Сайт: corsocomo.com  Светлана Родина
Знаменитый стилист на собственном примере показала, как добавить изюминку в повседневный наряд. Секрет прост: объемный свитер сочетаем с шелковой юбкой миди, добавляем небольшой рюкзачок, лакированные ботинки и надеваем колготки в сетку. Сумка GIANNI CHIARINI в Milano Moda, цена: от 11 850 руб.
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Где: интернет-магазин Milano Moda
Телефон: +7 (800) 333-44-87  Сайт: milanomoda.ru
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