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Открытие бутика Salvatore Ferragamo
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Открытие бутика Salvatore Ferragamo 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
В новом бутике Salvatore Ferragamo прошел торжественный коктейль по случаю его открытия. За праздничное настроение в этот вечер отвечал диджей Виталий Козак, под сет которого элегантно пританцовывали светские гости, среди которых были телеведущая Светлана Бондарчук, основатель журнала «Собака» Ника Белоцерковская, ресторатор Матильда Шнурова и многие другие. Специальным же гостем стала внучка итальянского дизайнера Анжелики Висконти, которая представила собравшимся не только новую коллекцию марки, но и лимитированную коллекцию обуви, созданную по эскизам самого Сальваторе Феррагамо.
Фото: Виталий Коликов
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