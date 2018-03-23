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Закошмарили: 5 образов Ларисы Долиной, за которые почему-то стыдно не ей, а нам
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Закошмарили: 5 образов Ларисы Долиной, за которые почему-то стыдно не ей, а нам 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  На этом снимке партнер по сцене будто бы говорит певице: «Ну зачем, зачем, Лариса Александровна, вы накинули на себя эту шелковую простыню зеленого цвета? На кузнечика ведь похожи». Но кажется, Долину этим не проймешь. Просторно, удобно, и на теле почти не ощущается. Здорово же!
2  Выбирая классический костюм, вероятность оказаться в числе трэшсеттеров минимальна. Но Ларисе Долиной и здесь удалось нас удивить. Все дело в жакете, который оказался слегка маловат. В итоге, вываливающуюся из наряда грудь звезды, наверняка, оценили только мужчины, которые отражаются в зеркале на заднем фоне.
3  Мы вполне бы адекватно восприняли такой наряд, появись в нем на каком-нибудь мероприятии Хайди Клум. С ее фигурой можно все: и кричащий красный, и ультра-мини и (уговорили) даже плотные черные колготки. Но Ларисе Долиной, на минуточку, 62 года и, при всем уважении, на ней это платье смотрится неуместно и безвкусно.
4  Судя по выражению лица, Лариса Александровна и сама не рада, что вышла в свет в таком виде. Злую шутку здесь сыграли аксессуары, с которыми певица случайно переборщила. Ну нельзя усложнять и без того роскошное платье обилием украшений.
5  «Гадаю на картах таро, возвращаю мужей в семью, избавляю от порчи и сглаза, недорого», — именно такую подпись мы ожидали увидеть под этим снимком в Instagram певицы. Но нет, Лариса оставила фото без комментариев. Видимо, в надежде, что поклонники и так догадаются, что к чему. Мы вот догадались!
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