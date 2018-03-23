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Спорт-шик: как носить спортивную одежду в 2018 и выглядеть шикарно
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Спорт-шик: как носить спортивную одежду в 2018 и выглядеть шикарно 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Каблуки
Не будьте снобами. Спортивный костюм и ботильоны на каблуке стали такой же красивой парой, как Джиджи Хадид и Зейн Малик. Но если эти двое разорвали свои отношения, то модный ансамбль пока никуда уходить не собирается. Так уже давно ходят Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин, поэтому не знаем, чего вы ждете!
Все дело в кроссовках
Оказывается, кроссовки могут кардинально изменить любой наряд. В хорошую сторону! Достаточно подобрать необычную модель, и самые скучные вещи преобразятся.
Классические черные
Черные кроссовки — must have на все времена. Особенно круто они смотрятся в полностью черном наряде. А еще можно к любимому весеннему платью добавить такие кроссовки, и получится необычный и очень стильный лук.
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