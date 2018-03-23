Спорт-шик: как носить спортивную одежду в 2018 и выглядеть шикарно

Каблуки

Не будьте снобами. Спортивный костюм и ботильоны на каблуке стали такой же красивой парой, как Джиджи Хадид и Зейн Малик. Но если эти двое разорвали свои отношения, то модный ансамбль пока никуда уходить не собирается. Так уже давно ходят Кендалл Дженнер Хейли Болдуин , поэтому не знаем, чего вы ждете!

Все дело в кроссовках

Оказывается, кроссовки могут кардинально изменить любой наряд. В хорошую сторону! Достаточно подобрать необычную модель, и самые скучные вещи преобразятся.

Классические черные

Черные кроссовки — must have на все времена. Особенно круто они смотрятся в полностью черном наряде. А еще можно к любимому весеннему платью добавить такие кроссовки, и получится необычный и очень стильный лук.