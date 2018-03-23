Певица Жасмин попыталась скрыть пышные формы за приталенным пиджаком

Певица Жасмин

Фото: instagram.com/jasmin

Недавно в рамках Недели моды в Москве в Российском аукционном доме прошел закрытый показ прославленного российского кутюрье Валентина Юдашкина . Показ посетили многие звезды шоу-бизнеса, и сегодня на модном суде предстанет певица Жасмин. Ну а соответствует ли ее лук такому важному мероприятию, оценит наш эксперт по моде.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— На выход Жасмин выбрала однотонный классический брючный костюм. Однако осмелилась на необычный сложный цвет. Надо понимать, что такой цвет полнит и идет далеко не всем, даже брюнеткам, но в данном случае Жасмин попала в точку!Удлиненный приталенный пиджак на одной пуговице скрадывает пышные формы восточной красавицы и удачно подчеркивает линию талии. Высокая посадка брюк удлиняет ноги, а черные матовые лодочки идеально завершают образ.