Певица Жасмин попыталась скрыть пышные формы за приталенным пиджаком 

Певица Жасмин
Фото: instagram.com/jasmin
Недавно в рамках Недели моды в Москве в Российском аукционном доме прошел закрытый показ прославленного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Показ посетили многие звезды шоу-бизнеса, и сегодня на модном суде предстанет певица Жасмин. Ну а соответствует ли ее лук такому важному мероприятию, оценит наш эксперт по моде.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— На выход Жасмин выбрала однотонный классический брючный костюм. Однако осмелилась на необычный сложный цвет. Надо понимать, что такой цвет полнит и идет далеко не всем, даже брюнеткам, но в данном случае Жасмин попала в точку!Удлиненный приталенный пиджак на одной пуговице скрадывает пышные формы восточной красавицы и удачно подчеркивает линию талии. Высокая посадка брюк удлиняет ноги, а черные матовые лодочки идеально завершают образ.