Ещё
Певица Жасмин попыталась скрыть пышные формы за приталенным пиджаком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Жасмин попыталась скрыть пышные формы за приталенным пиджаком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Жасмин
Фото: instagram.com/jasmin
Недавно в рамках Недели моды в Москве в Российском аукционном доме прошел закрытый показ прославленного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Показ посетили многие звезды шоу-бизнеса, и сегодня на модном суде предстанет певица Жасмин. Ну а соответствует ли ее лук такому важному мероприятию, оценит наш эксперт по моде.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— На выход Жасмин выбрала однотонный классический брючный костюм. Однако осмелилась на необычный сложный цвет. Надо понимать, что такой цвет полнит и идет далеко не всем, даже брюнеткам, но в данном случае Жасмин попала в точку!Удлиненный приталенный пиджак на одной пуговице скрадывает пышные формы восточной красавицы и удачно подчеркивает линию талии. Высокая посадка брюк удлиняет ноги, а черные матовые лодочки идеально завершают образ.
Teleprogramma.pro: последние новости
Неудачный наряд Долиной претендует на звание «модный крах года» Певица Валерия в летящем платье затмила красотой Елену Маликову Памела Андерсон отказалась от откровенных нарядов и стала выглядеть лучше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Питт и Энистон снова вместе18
Грудь Волочковой назвали «убийственной»45
Татьяна Навка показала очень странное приседание28
5 научных фактов о случайном сексе
Новый эталон красоты: темнокожие модель1
Видео
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение