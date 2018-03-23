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Для чего объединились модный дом Gucci и Бейонсе
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Для чего объединились модный дом Gucci и Бейонсе 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
22 марта — Всемирный день водных ресурсов, и по такому случаю модный дом Gucci и созданная им компания Chime for Change объявили о партнерстве с Бейонсе и ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). Благодаря сотрудничеству население Бурунди (государство в Восточной Африке) получит доступ к чистой и безопасной воде.
На данный момент в Бурунди уже завершили бурение 35 водных скважин, а благодаря Gucci, которые пожертвовали миллион долларов на проект, в регионах будут сделаны еще 80 скважин, которые обеспечат доступ к чистой воде для многих семей. Надеемся, что подобных сотрудничеств с каждым годом будет становиться все больше.
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