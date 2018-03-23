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На сайте KupiVip.ru стартовала распродажа «Шок Sale»
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На сайте KupiVip.ru стартовала распродажа «Шок Sale» 

The Challenger 49 минут назад
Фото: The Challenger
В «Шок Sale» под скидки попали более 100 000 товаров от самых разных брендов — как премиальных (вроде Akhmadulina, Red Valentino, Prada и Chloe), так и демократичных. По масштабам распродажу можно сравнить с киберпонедельником или Black Friday — скидки на одежду, обувь и аксессуары достигают 75%. Это отличная возможность обновить свой зимний гардероб или подготовиться к весенне-летнему сезону. В акции представлено и много товаров для занятий спортом. На горнолыжные куртки Hannah и брюки Trespass цена снижена больше чем в два раза. Девушки могут составить новый комплект для тренировок, например из тайтсов Puma и бюстгальтера Pure Apparel. А в разделе «Спортивная обувь» (для женщин и мужчин) представлены кроссовки и ботинки от Nike, adidas, Puma, Reebok и других популярных брендов со скидкой от 20% до 75%.
Сайт KupiVip.ru работает на онлайн-рынке больше 10 лет. С 2016 года компания активно развивает и офлайн-торговлю. Сегодня у KupiVip.ru заключены прямые контракты более чем с 1 000 мировых и российских брендов. Статьи по теме 7 лучших моделей кроссовок на весну 7 лучших пар кроссовок для тех, кто проводит весь день на ногах В чём заниматься фитнесом этой весной: 3 отличных варианта 10 спортивных мужских вещей и аксессуаров на лето
Запись «На сайте KupiVip.ru стартовала распродажа „Шок Sale“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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