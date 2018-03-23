Follow Me: На кого подписаться в Instagram

@beccacosmetics

Аккаунт американского косметического бренда станет открытием для любой девушки, чье сердце бьется чаще при слове «бьюти». Здесь вы найдете и описание новых продуктов, таких как сияющий блеск Liptuitive Glow Gloss, и прямые эфиры с визажистами и стилистами. Подборку фотографий советуем использовать как руководство к действию: в новом сезоне сияющим текстурам наше несомненное «да»!

@evachen212

Директор моды Instagram Ева Чен регулярно делится интересным контентом: здесь и прямые трансляции с показов, и фэшн-закулисье, и продуманные луки. Советуем обратить внимание на любимые Евой «фото ног» в машине: во-первых, «фэшн-инсайдер» всегда отмечает на снимках дизайнеров обуви и аксессуаров, во-вторых, с их помощью можно узнать, за какими аксессуарами стоит начать охоту уже сейчас.

@ayvazyan_arthur

Образы трендсеттера Артура Айвазяна исправно появляются в столичном глянце и объективах стритстайл-фотографов. Молодой человек предпочитает лаконичную классику, сдобренную ультрамодными аксессуарами. Must follow для тех, кто, как и Артур, не мыслит свой гардероб без брючных костюмов и питает слабость к необычным оправам и сумкам. От нас же — многочисленные аплодисменты и лайки.

@halo_socks

Носки и гольфы ручной работы — настоящий must have этой весной. В аккаунте Halo представлены модели на любой вкус из французской нейлоновой сетки или итальянского кружева. Подписаться стоит за бесконечным вдохновением и для того, чтобы наконец-то осмелиться надеть невероятной красоты носочки с босоножками или туфлями с открытым носом.

@luxmixuk

Дизайнеры Lumix знают толк в простых и стильных вещах: в аккаунте вы найдете красивый лукбук и актуальные сочетания — от прозрачных оверсайз-свитеров до обязательных для каждой уважающей себя фэшиониста расклешенных брюк. Цены — более чем приятные, оформить доставку в Россию можно на сайте бренда или на известных онлайн-площадках вроде asosmarketplace., Читайте также, как вести классный коммерческий инстаграм! Советует Таня Родина.