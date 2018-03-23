Оделись до нитки

Горячий тренд весеннего сезона — тренч, только он не должен быть мегаклассическим. В нём должно быть что-то хулиганское — либо цвет, либо асимметричный низ, либо интересный рукав.

«Это просто fashion-коктейль. Сапоги в ковбойском стиле, джинсовый комбинезон, двубортный жакет в чёрно-белую полоску. Это пример того, как можно подружить тренды в одном образе. Этот комплект не повседневный, но, меняя детали, можно сделать его более спокойным», — комментирует подборку стилист.

Базовая юбка-карандаш подлежит замене: сейчас из актуального — юбка-карандаш с разрезом спереди и длиной ниже колена.

Можно добавить в образ деталь из прозрачного пластика. Это может быть сумка, туфли, карман на рубашке или футболке.

«Наконец в магазинах size+ можно отыскать тренды. Здорово, что там не висят стройными рядами чёрные брюки, якобы скрывающие объём, балахонистые топы унылых тёмных цветов. В этом сезоне очень актуальны чёрно-белые принты, в частности клетка. Её можно сочетать практически с любым цветом, в данном случае с цветом «помидор черри». Если образ дополнить сумкой из прозрачного пластика, сразу становится понятно, что девушка следит за модой, а леопардовые лоферы придадут образу огонька и уверенности», — комментирует Анна образ для девушек с пышными формами.

«Тут образ выстроен на сочетании актуальных принтов — полоска+джунгли. Серебристые босоножки на устойчивом каблуке не менее универсальны, чем бежевые лодочки, но более модные в этом сезоне», — рассказывает Анна.

Обувь — это первое, что хочется поменять. Можно, конечно, прыгнуть сразу в босоножки, а можно купить цветные лодочки из атласа или сделать ставку на необычный каблук. Эта весна позволяет показать свою индивидуальность именно через обувь.

Одно из самых благородных сочетаний — леопард и модный зелёный цвет «аркадия». Джинсовый кейп придаст образу женственности, но не возраста.

Вещь в клетку или в горох. Два самых актуальных принта, которые в изобилии представлены в этом сезоне. Можно в один образ.

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