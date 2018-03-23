Весенние модные тренды: что актуально носить в наступающем сезоне

Sobesednik.ru выяснил, какие модные тренды актуальны этой весной.

С наступлением весны особенно хочется пленять мужчин красотой, свежестью, стильностью. И поможет нам в этом мода.

Что такое тренд (или тенденция)? Применительно к моде означает, что в коллекциях разных дизайнеров можно проследить определенные направления, которые будут актуальны в этом сезоне. К примеру, такой-то цвет, принт, фасон, декор, материал и так далее. Сначала тренды появляются на подиуме, а потом в магазинах масс-маркета и перекочевывают на городские улицы. И вот тогда тренд может стать антитрендом — если все подряд ходят в одинаковых кофточках или юбках.

Какие же тренды нам в помощь в этом весенне-летнем сезоне? И как их грамотно применять в своем гардеробе, исходя из возраста, образа жизни и ваших особенностей?

Загадочная фиалка

Начнем с цвета. В этом сезоне дизайнеры сделали женщинам роскошный подарок, выбрав одним из модных цветов так называемый ультрафиолет. В оригинале он звучит как ultra violet и означает «фиалковый, фиолетовый, лиловый». Он издавна считался загадочным, мистическим, волшебным. Недаром во многих мифах, легендах и сказаниях маги и волшебники носили одежду именно такого цвета.

Женщина в лиловом платье действительно будет выглядеть волшебно и по-королевски. Но что делать, если в платьях вы ходите редко, на королевские приемы — еще реже, а почувствовать себя богиней хочется здесь и сейчас? Не обязательно с ног до головы одеваться в цвет сезона. Достаточно купить какой-нибудь аксессуар — сумочку, перчатки, платок, ремень, солнцезащитные очки. И всё — вы уже в тренде. Те, кто посмелее, могут приобрести брюки, блузу, жакет, пальто или даже создать образ тотал-лук. О том, как это грамотно сделать, читайте дальше. Главное — выбрать правильный оттенок. Если внешность у вас мягкая, неконтрастная (это в первую очередь относится к блондинкам), лучше взять спокойный нежный вариант. К примеру, лавандовый. А вот брюнетки в большинстве своем могут позволить себе яркие насыщенные цвета.

Актуальные принты

Помимо однотонной одежды, стоит обратить внимание на вещи с принтом. Благо их выбор в этом сезоне довольно богат — от традиционного гороха, полоски и клетки до морской и космической тематики, принтов-слоганов и даже принтов-пейзажей. Кстати, последние выглядят очень необычно, немного мистически и вполне подойдут творческим натурам, любящим нестандартные решения. Но имейте в виду: грамотный выбор принта — дело непростое. Здесь нужно учесть массу нюансов: комплекцию и рост женщины, размер, плотность и ритмичность принта, его цвет, цвет фона и многое другое. Все это будет создавать оптические иллюзии, которые помогут либо сделать фигуру стройнее, либо, наоборот, визуально ее расширят.

Оптическая иллюзия

Принято считать, что вертикальная полоска стройнит, а горизонтальная, напротив, полнит. Однако это не совсем верно. Вопрос в том, какой ширины и какого цвета полоска. Если, к примеру, она вертикальная, но при этом широкая и контрастная (скажем, красная и черная), то такой принт способен прибавить килограммов даже очень стройной даме. А вот мелкая ритмичная горизонтальная полоска зрительно вытягивает силуэт, потому что взгляд скользит по ней сверху вниз и фигура кажется стройнее. Так работают оптические иллюзии. Очень важно, чтобы полоска не ломалась на фигуре, а была ровной, иначе ее стройнящий эффект пропадет.

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Плащ богини

Этот предмет гардероба у нас обычно называют плащом, но в мире моды для него существует другой термин — тренчкот. Классический тренчкот, как правило, песочного цвета и довольно спокойного дизайна. Но в этом сезоне за него взялись всерьез. Предложений на подиумах было много — в цветочек, в клетку, в птичку и так далее. Но кутюрье на этом не остановились и предложили варианты прозрачных тренчкотов из органзы, искусственной кожи и других материалов. А бесспорным хитом наступающего сезона стала одежда из пластика — куртки, дождевики, накидки, причем вполне стильные и воздушные.

Это далеко не все тренды нового сезона. Любительницы декора могут обратить внимание на бахрому и перья, рюши и воланы в качестве отделки (это символ женственности и кокетства), приверженцы смелых стилевых решений, возможно, возьмут на вооружение прозрачные ткани, которые тоже сейчас в тренде (а тут уж добавим сексуальности). Если носить их не на голое тело, а поверх других предметов одежды, то выглядит это не вызывающе, а соблазнительно и интересно и, главное, придает образу легкость и магию.

Что из этих дизайнерских решений будет востребовано, а что нет, покажет время. Вам же, дорогие читательницы, мы желаем быть красивыми, любимыми и всегда оставаться в тренде! Будьте богинями, а мода поможет вам в этом.