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В линейке Bugaboo появилась новая эко-коляска
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В линейке Bugaboo появилась новая эко-коляска 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
B новой модели сочетается все лучшее, что должно быть в современной коляске: безупречный стиль, надежность, прочность и компактность.
В этот день блогеры, журналисты и их дети смогли узнать больше о новинке, благодраря специально разделенным зонам, каждая из которых отражала суть главных функций коляски. Гости получили возможность первыми оценить, умные решения в дизайне, экологичность коляски и удобство в ее эксплуатации.
Посмотреть на долгожданную новинку пришли и популярные it-girls мамочки: Юлия Прудько, Катя Флотская, Вера Почуева, Оксана Соранджес, Анна Чистова и другие.
Специально к запуску модели Bugaboo Fox в Росиии дизайнер Галина Ларина, создатель проекта Plasticdoom, выпускающий одежду из пластикового мусора, создала лимитированную коллекцию футболок с изображением лисы, а также представила некоторые модели из своей коллекции. Эта коллаборация отражает философию бренда и его трепетное отношение к окружающей среде.
Оксана Соранджес
Сменные детали Bugaboo Fox изготавливаются из переработанных материалов.
Гости смогли по достоинству оценить ультрасовеменную коляску и просто насладиться общение в приятной атмосфере. Сюрпризы и подарки от 365 Detox и Romanova Make-Up обеспечили зарядом весеннего настроения и положительных эмоций.
Коляска Bugaboo Fox доступна в магазинах авторизованного ритейла по всему миру с 1 марта 2018 года.
Фото: пресс-служба Bugaboo
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