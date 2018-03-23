В линейке Bugaboo появилась новая эко-коляска

B новой модели сочетается все лучшее, что должно быть в современной коляске: безупречный стиль, надежность, прочность и компактность.

В этот день блогеры, журналисты и их дети смогли узнать больше о новинке, благодраря специально разделенным зонам, каждая из которых отражала суть главных функций коляски. Гости получили возможность первыми оценить, умные решения в дизайне, экологичность коляски и удобство в ее эксплуатации.

Посмотреть на долгожданную новинку пришли и популярные it-girls мамочки: Юлия Прудько , Катя Флотская, Вера Почуева, Оксана Соранджес, Анна Чистова и другие.

Специально к запуску модели Bugaboo Fox в Росиии дизайнер Галина Ларина, создатель проекта Plasticdoom, выпускающий одежду из пластикового мусора, создала лимитированную коллекцию футболок с изображением лисы, а также представила некоторые модели из своей коллекции. Эта коллаборация отражает философию бренда и его трепетное отношение к окружающей среде.

Оксана Соранджес

Сменные детали Bugaboo Fox изготавливаются из переработанных материалов.

Гости смогли по достоинству оценить ультрасовеменную коляску и просто насладиться общение в приятной атмосфере. Сюрпризы и подарки от 365 Detox и Romanova Make-Up обеспечили зарядом весеннего настроения и положительных эмоций.

Коляска Bugaboo Fox доступна в магазинах авторизованного ритейла по всему миру с 1 марта 2018 года.

Фото: пресс-служба Bugaboo