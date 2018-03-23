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Татьяна Навка блеснула бриллиантами на ювелирной выставке Baselworld
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Татьяна Навка блеснула бриллиантами на ювелирной выставке Baselworld 

Журнал ОК! 1 час назад
Российская фигуристка и посланница бренда Chopard Татьяна Навка приехала в швейцарский Базель всего на один день, чтобы в числе первых увидеть уникальные экспонаты ювелирки. К слову, Татьяна не зря ехала: на стенде Chopard она присмотрела часы Imperiale из белого золота, украшенные рубинами, жемчугом и бриллиантами, прямо как корона императрицы Екатерины II.
Татьяна Навка
Еще одна новинка, которую заприметила Навка — часы из юбилейной лимитки Happy Sport. В этом году основной коллекции Happy Sport исполняется 25 лет, и по такому случаю было создано 4 эксклюзивные модели (в количестве 25 экземпляров, конечно же).
Ксати, уже завтра Татьяна Навка выступит во дворце спорта «Мегаспорт» в ледовом мюзикле «Руслан и Людмила», над которым она поработала еще и в качестве продюсера. Для справки: посетить шоу можно будет до 1 апреля включительно.
Международная выставка Baselworld объединяет около 2100 участников из более чем 45 стран, значительная часть из них ювелирные и часовые бренды. Участниками, как правило, демонстрируются новейшие изделия в своей области для специалистов отрасли, прессы и коллекционеров.
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