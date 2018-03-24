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Что будет модно весной 2018 года: тренды нового сезона
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Что будет модно весной 2018 года: тренды нового сезона 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ольга Шевцова
Закончились главные Недели моды. Пришло время подвести итоги и приготовиться к долгожданной теплой поре. По свежим следам разбираем прошедшие показы и рассказываем о пяти трендах для самых смелых и модных.
Диагональная полоска
Этот тренд аналог вертикальной полоске и клетке. Начиная жакетом Dries Van Noten и заканчивая тотальной диагональю в коллекции Kenzo — все это выглядит очень модно. А платье Diana Von Furstenberg или же Dior добавят весеннего настроения и украсят любое событие.
Тотальный принт
В новом сезоне многие дизайнеры, если не все, предлагают нам вместо total-look одного цвета перейти на total-print. Marni, Kenzo, Dolce & Gabbana, Versace и другие бренды взяли тенденцию на карандаш. А задали этот тренд еще в прошлых сезонах Демна Гвасалия и Алессандро Микеле.
Острый ворот
В этом случае одна маленькая деталь может сделать весь образ. Ports 1961, Acne Studios, Prada продемонстрировали все прелести этого классического и смелого тренда. Готовы рискнуть?
Безрукавка или жилет
Безрукавка из вареной джинсы Stella McCartney или приталенные жилеты Louis Vuitton, классический вариант Chloe, сложный крой жилета Phillip Lim, а также гипертрофированный жилет, будто часть строительной униформы Balenciaga — есть из чего выбрать.
Накладные карманы
Продолжая идею рабочей одежды с отсылкой к ретрофутуризму Balenciaga, Acne Studios, Carven показали интересные образы. Будущий сезон — время накладных карманов. В этом случае работает сочетания несочетаемого: гипер размер и вечерние фактуры. Добавляем каблук и можно покорять весь мир.
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