Папины кроссовки, поясные сумки, тюрбаны и другие мастхэвы этой весны от известных стилистов и байеров: часть 2 

Яркие краски и трендовые принты весны О том, как выбирать и сочетать принты, носить яркие цвета и массивные аксессуары и выделяться на улицах города, дает советы: Весной и летом принты приобретут немного природный и натуральный оттенок: бежевый, коричневый, черный, белый, серый… Из нейтральных пришли оттенки мятного, голубого, песочного, персикого, сиреневого цветов. Но яркие принты также будут модны, поэтому придираться к цветам не стоит. Зеленый, синий и красный будут в тренде. Из рисунков популярны все так же самая разная геометрия, поп-арт, артхаус и самые замысловатые принты. Очень популярна контрастная полоска, широкая и узкая, зигзаги, неубиваемый с годами горох, морская тема, растительный принт, аниме, этно, «хищные» орнаменты… В общем выбирайте по душе — точно угадаете! С аксессуарами весной и летом 2018 года, так же как и с принтами, можно поиграть. Будет популярна массивная бижутерия, в том числе в энтостиле. Причем именно большие и длинные серьги до плеч снова наберут обороты. Также снова войдут в моду массивные украшения на шею. Еще самые разные украшения для волос: заколки, обручи, ободки. Будут популярны ремни с яркими пряжками, самые разные платки, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Снова в моде гарнитуры — колье и серьги, причем массивные украшения можно будет сочетать даже с офисными костюмами. О главных трендовых вещах весны, которые стоит искать в магазинах, рассказывает Так, худи, футболки, кепки, да и обувь (те же самые кроссовки) с брендингом имеют самый высокий спрос и быстрее всего раскупаются. Самые очевидные примеры для демонстраци этого тренда: Balenciaga, Gucci или Daily Paper. Кроссовки стали чуть ли не самым главным элементом гардероба за прошедший сезон. 2017 можно смело называть годом «ugly shoes», во многом благодаря Демне Гвасалии, который представил миру силуэт Triple S. Сейчас же, чуть ли не каждый бренд создает свою версию «уродливых» кроссовок, поддерживая тренд. Классический силуэт кед и кроссовок также остается актуальным, но с небольшими видоизменениями. Чаще всего, ставка делается на наличие массивной подошвы, что в корне меняет восприятие пары. О том, за какими вещами от отечественных производителей нам стоит идти в поп-ап магазин «СЕКЦИЯ», расположенный в самом сердце российской моды — Главном универмаге страны на Красной площади, рассказывает байер инновационного торгового пространства «СЕКЦИЯ». CЕКЦИЯ предлагает отложить в шкаф все зимние вещи, потихоньку отказываться от мрачных цветов и переходить на яркие образы, время надевать розовые очки и радоваться жизни и приходу долгожданной весны! Мы побрали для тебя вещи, которые по нашему мнению отражают последние модные тренды — платье-дождевик, берет из фибры, платье в цветочный принт. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: архивы пресс-служб, shutterstock/vostock.