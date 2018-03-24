Самые красивые и модные сумки 2018 года

Мы собрали пять ключевых тенденций 2018 года, которые наглядно доказывают факт, что сумка может стать центром образа.

Круглая сумка

Дизайнеры уверены: круг — лучшая геометрическая фигура. Модницы с ними согласились и полюбили новинку от Chloe с металлической ручкой и съемным ремнем. Эксперты моды сходятся во мнении, что носить модный аксессуар можно и с брючным костюмом, и с романтичным платьем, и с любимыми джинсами.

Сумки на все случаи жизни можно найти в интернет-магазине Ital-kozha.ru. Изделия от известных европейских производителей выполнены из натуральной кожи.

Сумка женская D.Vero Prince в Ital-kozha.ru, цена: от 3 980 руб.

Женская сумка Vip Collection в Ital-kozha.ru, цена: от 8 101 руб., с учетом скидки 15%

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Что: сумка женская Где: интернет-магазин Ital-kozha.ru Телефон: +7 (495) 788-95-77 Сайт: ital-kozha.ru Сумка на пояс

Без поясной сумки сложно представить стритстайл последних двух лет. В 2018 году требования к ней изменилась: она должна быть кожаной, яркой и достаточно вместительной. Ориентиром для модниц стала фактурная новинка от Miu-Miu.

Сумка с логотипом бренда

Всего несколько лет назад дизайнеры навязывали нам аскетизм и лаконичность. Считалось, что даже на фурнитуре сумки не должно было быть лишних напоминаний о бренде. Сейчас это требование устарело. Говорить о любви к модному дому открыто — тренд, уходящий корнями в 90-е. Демонстрируем лейблы и носим любимую сумку с кожаной курткой, денимом и футболкой.

Сумка с кристаллами

Блистать всегда, блистать везде — вот лозунг, которым стоит руководствоваться в этом сезоне. модный дом Dolce&Gabbana доказал, что нарядная сумочка подходит и для вечерного выхода, и для дневной прогулки. Причем итальянцы не ввели никаких ограничений: носить сумку, украшенную кристаллами, можно даже с декорированными туфлями.

Клатч из жесткого материала

Louis Vuitton создал самую популярную модель сезона — жесткий клатч, в который поместится все необходимое. Он немного напоминает сундучок с драгоценностями. С легкой руки дизайнеров сумочка стала дневным аксессуаром. Самые актуальные материалы: пластик, дерево и даже металл.

Добавьте необычности образу с помощью оригинальных сумок ручной работы из натурального дерева, которые представлены в магазине BRUXEL.

Клатч Qutu WOOD​ от BRUXEL, цена: от 15 000 руб.

Клатч Rombina​ от BRUXEL, цена: от 10 000 руб.

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